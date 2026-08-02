Des incendies de forêt se propageant à vive allure ont ravagé la ville de Spokane, dans l'État de Washington au nord-ouest des Etats-Unis, tôt dimanche, détruisant des habitations et provoquant des évacuations massives. Les autorités municipales n'ont signalé aucun blessé jusqu'à présent.
Des vidéos tournées samedi par des habitants de cette ville d'environ 230'000 personnes montrent des maisons englouties par les flammes ou réduites à l'état de cendres, alors que des incendies attisés par le vent progressaient de manière incontrôlable dans des conditions de chaleur intense et de sécheresse extrême.
Des maisons ont explosé
Des files de voitures s'étiraient sur les routes alors que les habitants fuyaient leur domicile pour se mettre à l'abri. «J'étais assise près d'une école primaire lorsque j'ai vu un mur de flammes à l'est de l'établissement, ainsi qu'une immense colonne de fumée noire et un mur de flammes qui avançait dans ma direction», a déclaré Alexandra Duggan, journaliste spécialisée dans les questions de sécurité publique au Spokesman-Review.
Dans certains quartiers recouverts par d'épais panaches de fumée, des maisons ont explosé dans de fortes détonations, a rapporté ce quotidien local de Spokane. «Lorsque la nuit sera passée et que le soleil se lèvera, nous serons sous le choc», a déclaré le général de division Gent Welsh, qui commande les forces de la Garde nationale dans l'État de Washington.
«Go Now»
Le gouverneur Bob Ferguson a décrété l'état d'urgence, soulignant que l'État de Washington connaît une quatrième année consécutive de sécheresse. Les autorités ont émis une alerte d'évacuation maximale, intitulée «Go Now» (Partez maintenant), pour de vastes secteurs du nord de Spokane où vivent plusieurs milliers de personnes.
Dimanche matin, les trois incendies actifs à Spokane et ses environs avaient déjà ravagé un total de 5390 acres (environ 2180 hectares), selon CNN. Le plus important, baptisé Old Trails Fire, a franchi la rivière Spokane samedi après-midi avant de pénétrer dans la ville.
La Garde nationale de l'État de Washington a indiqué sur X qu'elle procédait à une «mobilisation rapide» de ses unités afin de prêter main-forte aux secours. «Cette année est déjà l'une des années les plus chargées en matière d'incendies de forêt jamais enregistrées, et nous ne faisons que commencer le mois d'août», a déclaré Dave Upthegrove, commissaire aux terres publiques, alors que le changement climatique crée des conditions favorables à des incendies de forêt dévastateurs.