Un avion privé s'est écrasé jeudi à Statesville, en Caroline du Nord, tuant les sept personnes à bord. Parmi les victimes figureraient le pilote de NASCAR Greg Biffle, sa femme et leurs enfants. Le NTSB a envoyé une équipe pour enquêter sur l'accident.

Sept morts dans le crash d'un avion privé aux Etats-Unis

Sept morts dans le crash d'un avion privé aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Un avion privé s'est écrasé jeudi en Caroline du Nord, dans le sud-est des Etats-Unis, causant la mort de sept personnes, selon les autorités locales. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport régional de Statesville, dans le comté d'Iredell, et a causé un impressionnant incendie sur place selon des images diffusées par les chaînes de télévision locales.

Sept personnes étaient à bord et n'ont pas survécu au crash, a indiqué le shérif du comté, Darren Campbell, à l'AFP. L'autorité fédérale américaine pour la sécurité dans les transports, le National Transportation Safety Board (NTSB), a évoqué sur X un «accident mortel» à Statesville, et a annoncé l'envoi d'une équipe sur place dans la soirée afin d'enquêter sur les circonstances du crash.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon des médias américains, le pilote automobile professionnel Greg Biffle, issu du circuit Nascar, sa femme et leurs enfants se trouvaient à bord de l'avion et ont perdu la vie. «Je suis dévasté par la disparition de Greg, Cristina et leurs enfants, et mon cœur est avec tous ceux qui les ont aimés», a écrit l'élu de Caroline du Nord Richard Hudson dans une publication sur X.