L'Iran remercie Poutine pour son soutien face aux Etats-Unis

Le président iranien a exprimé sa reconnaissance à Vladimir Poutine pour son soutien durant la guerre au Moyen-Orient, lors d’un sommet régional au Kirghizstan réunissant aussi Xi Jinping et Recep Tayyip Erdogan.

AFP Agence France-Presse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a remercié mardi, en marge d'un sommet régional au Kirghizstan, son homologue russe Vladimir Poutine pour sa position dans la guerre au Moyen-Orient, première rencontre entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Nous (...) vous remercions pour vos prises de position à chaque étape, tant durant la période où les combats et les actes d'agression étaient en cours que dans les circonstances normales, lorsque les Etats-Unis nous imposaient des sanctions», a-t-il déclaré.

«Cela montre que notre relation est une relation stratégique, pas une relation ordinaire», a ajouté Massoud Pezeshkian. Selon un communiqué de la présidence iranienne, les deux hommes ont «fait un point sur l'état actuel des relations bilatérales et discuté des moyens de renforcer et d'élargir leur coopération dans divers domaines».

Cette rencontre s'est tenue à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), auquel ont également participé les présidents chinois Xi Jinping et turc Recep Tayyip Erdogan, membres de ce bloc eurasiatique voulant faire contrepoids à l'influence occidentale. Moscou a considérablement approfondi ses liens militaires et économiques avec l'Iran depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Les deux présidents s'étaient déjà rencontrés lors d'un sommet au Turkménistan en décembre 2025.

Des bombardements intenses

Et lors d'un entretien fin avril à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine avait déclaré au ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, que Moscou ferait «tout» pour contribuer à assurer la paix au Moyen-Orient. La guerre y a éclaté fin février lorsqu'Israël et les Etats-Unis ont lancé une offensive contre Téhéran. Un cessez-le-feu en avril a mis fin à près de 40 jours de bombardements intenses et un protocole d'accord visant à mettre définitivement fin au conflit a été conclu en juin.

Mais celui-ci a volé en éclats en juillet après une reprise des hostilités, et les négociations sont depuis dans l'impasse. Après un mois d'accalmie en août, les Etats-Unis ont frappé lundi une île iranienne dans le détroit stratégique d'Ormuz et Téhéran a visé en représailles des cibles américaines en Jordanie et aux Emirats arabes unis. Le président américain Donald Trump a promis de «répondre» à ces attaques.



