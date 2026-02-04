L’ex-mari de Jill Biden a été arrêté dans le Delaware, soupçonné d’avoir tué son épouse actuelle. William Stevenson est inculpé pour meurtre au premier degré après la mort de Linda Stevenson.

L'ancien mari de Jill Biden inculpé pour le meurtre de son épouse

AFP Agence France-Presse

L'ex-mari de l'ancienne Première Dame, Jill Biden, a été arrêté et inculpé pour le meurtre de son épouse actuelle survenu en décembre à leur domicile dans le Delaware, a indiqué mardi la police locale. William Stevenson, 77 ans, a été marié avec Jill Biden de 1970 jusqu'à leur divorce en 1975. Jill Biden a épousé l'ex-président Joe Biden en 1977.

Stevenson fait l'objet d'une inculpation pour meurtre au premier degré en lien avec la mort, le 28 décembre, de son épouse Linda Stevenson, âgée de 64 ans, selon la police du comté de New Castle, dans le Delaware. Il a été arrêté lundi et est resté en prison après avoir échoué à verser une caution de 500'000 dollars.

Signalement de dispute domestique

En décembre, la police a indiqué avoir trouvé Linda Stevenson inconsciente dans son salon après avoir répondu à un signalement de dispute domestique au domicile du couple à Wilmington, peu après 23 heures (04h00 GMT).

Les mesures de réanimation n'ont pas permis de la sauver, et elle a ensuite été déclarée morte. Les autorités n'ont pas précisé mardi comment Linda Stevenson est décédée ni fourni davantage de détails sur l'enquête. Selon son avis de décès, Linda Stevenson était «profondément tournée vers sa famille et chérissait les moments passés à se créer des souvenirs, notamment lors des vacances en famille avec sa fille et sa petite-fille».