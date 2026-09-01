Les moqueries des USA sur l'armée canadienne sont «indignes»

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a condamné mardi les propos moqueurs tenus par des membres de l'administration Trump à l'égard de l'armée canadienne, les qualifiant d'«indignes de leur fonction».

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre canadien Mark Carney a jugé mardi que les commentaires moqueurs de membres de l'administration Trump sur l'armée canadienne étaient «indignes de leur fonction».

«Nous ne sommes pas en guerre avec le Canada. Comment pourrions-nous être en guerre avec le Canada? Vont-ils prendre leurs deux sous-marins du centre commercial d'Edmonton et nous les lancer dessus?», s'est moqué lundi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans une allusion à une attraction ayant existé par le passé dans ce centre commercial de la province de l'Alberta.

«On ne peut pas se lancer dans une politique de coup pour coup avec quelqu'un qui est treize fois plus grand que vous», a-t-il poursuivi sur la chaîne CNBC, accusant Mark Carney de chercher à tirer profit politiquement de son opposition à Donald Trump.

Le ministre américain de la Défense a lui publié sur son compte X un message semblant se moquer de l'apparence physique d'une militaire canadienne en surpoids remettant une médaille lors d'un camp de jeunes.

«Jouer les durs»

Pete Hegseth, qui avait critiqué la présence de «soldats gros» dans les rangs de l'armée américaine, a accompagné son message d'un «c'est réel» et d'un drapeau canadien. «C'est indigne de leur fonction», a répondu Mark Carney, interrogé par la presse sur les moqueries de l'administration Trump à l'égard de l'armée canadienne.

«Quand les Américains arrêteront de faire des memes, d'envoyer des piques, d'essayer de jouer les durs, et qu'ils commenceront à prendre ces discussions au sérieux, on pourra avoir ces discussions» en vue de mettre fin aux tensions commerciales entre les deux pays, a ajouté le Premier ministre canadien. «Ce n'est pas constructif mais c'est leur démocratie», a-t-il encore dit.

Mark Carney a rompu récemment les négociations commerciales avec Washington, accusant la Maison Blanche de vouloir lui imposer un accord commercial «injuste», et a riposté à l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains avec une série de contre-surtaxes. L'ancien banquier central est sorti renforcé lundi d'élections législatives partielles remportées par son Parti Libéral dans les trois circonscriptions en jeu. «Le message des Canadiens est, je pense, clair. (...) Ils soutiennent le plan du gouvernement», a-t-il affirmé.



