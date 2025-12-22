La Russie apporte son soutien au Venezuela face aux États-Unis. Le ministre russe Sergueï Lavrov aurait promis une coopération totale contre le blocus américain lors d'un entretien téléphonique avec son homologue vénézuélien Yvan Gil.

Le Venezuela assure que la Russie lui a «réaffirmé son plein soutien»

Le Venezuela assure que la Russie lui a «réaffirmé son plein soutien»

AFP Agence France-Presse

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Yvan Gil a annoncé lundi avoir eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Ce dernier lui a fait part de son «plein soutien» dans la crise avec les Etats-Unis.

«Nous avons passé en revue les agressions et les violations flagrantes du droit international qui sont perpétrées dans les Caraïbes: attaques contre des embarcations, exécutions extrajudiciaires et actes illicites de piraterie commis par le gouvernement des Etats-Unis» et Sergueï Lavrov «a réaffirmé son plein soutien face aux hostilités contre notre pays», a assuré Yvan Gil dans un communiqué.

Des agressions intolérables

Le ministre russe «a souligné que ce type d'agressions ne pouvait être toléré» et «affirmé que la Russie apporterait toute sa coopération et son soutien au Venezuela contre le blocus, exprimant son soutien total aux actions engagées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU».

« La partie russe a réaffirmé son soutien total et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuéliens Yvan Gil, ministre vénézuélien des Affaires étrangères »

Moscou a diffusé de son côté un communiqué indiquant que les «ministres ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade des actions de Washington dans la mer des Caraïbes, qui pourraient avoir de graves conséquences pour la région et menacer la navigation internationale». «La partie russe a réaffirmé son soutien total et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuéliens dans le contexte actuel», est-il écrit dans ce texte.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, d'inspiration socialiste, est un fidèle allié de Vladimir Poutine, qu'il a notamment soutenu dès les premiers jours de l'offensive militaire russe en Ukraine. Les Etats-Unis ont récemment annoncé la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre des pétroliers qu'ils considèrent comme étant sous sanctions.