Six morts à déplorer
Le bilan du crash d'un avion militaire mexicain aux USA s'alourdit

Le bilan du crash d'avion militaire mexicain survenu lundi au large du Texas est monté à 6 morts. Deux survivants se trouvent dans «un état stable».
Publié: il y a 45 minutes
L'avion transportait un jeune enfant. Il ferait partie des victimes.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

Les secours ont retrouvé le corps d'un militaire de la marine mexicaine qui se trouvait à bord d'un petit avion qui s'est abîmé en mer lundi à l'approche d'un aéroport des Etats-Unis, ont annoncé mercredi les autorités mexicaines, ce qui porte à six le nombre de morts dans cet accident.

L'avion militaire, parti du Mexique, transportait un jeune enfant souffrant de brûlures vers un hôpital de Galveston, près de Houston au Texas. L'accident s'est produit en mer alors que l'appareil était en approche.

L'enfant est décédé

Le petit avion militaire avait décollé de l'aéroport de la ville mexicaine de Mérida (sud-est) et son signal radar a disparu au-dessus de la baie de Galveston, près de l'aéroport international de Scholes. Deux survivants «se trouvent dans un état stable et reçoivent les soins appropriés», a indiqué la marine mexicaine dans un un communiqué publié sur X.


Selon des médias mexicains, les autres personnes mortes dans l'accident sont trois militaires membres de l'équipage, un médecin et le patient, un enfant de deux ans. Une infirmière et une femme qui accompagnait l'enfant sont blessées.

