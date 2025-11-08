Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

Vendredi, la Cour suprême américaine a suspendu l’obligation pour l’administration Trump de verser les aides d'un programme alimentaire, laissant des millions d’Américains dans l’incertitude.

Des millions d'Américains ne recevront pas leurs aides alimentaires. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême américaine a estimé vendredi que l'administration Trump n'était pas tenue de verser immédiatement les allocations d'un programme d'aide alimentaire. Celles-ci avaient été suspendues en raison de la paralysie budgétaire, une décision temporaire qui laisse des millions d'Américains dans l'incertitude.

Un tribunal avait statué cette semaine que le gouvernement devait financer intégralement le programme d'aide alimentaire SNAP pour le mois de novembre, d'ici vendredi soir. Il avait ordonné à l'administration Trump de puiser dans des fonds de réserve pour verser plusieurs milliards de dollars aux États afin qu'ils distribuent des bons alimentaires à quelque 42 millions d'Américains, dépendants de ce programme.

Mais la juge de la Cour suprême Ketanji Brown Jackson a rendu une décision administrative qui suspend la procédure et accorde un délai supplémentaire pour examiner la demande de l'administration.

Une «honte»

Les agences gouvernementales américaines sont à l'arrêt depuis que républicains et démocrates du Congrès n'ont pas réussi à s'entendre sur un nouveau budget au-delà du 30 septembre, avec des conséquences pour les programmes d'aide sociale.

La décision de la Cour suprême, majoritairement conservatrice, intervient alors même que le gouvernement fédéral s'est efforcé de verser les paiements nécessaires aux États.

Les responsables démocrates ont exprimé leur frustration face à la décision de la Cour suprême et à la décision de Trump de suspendre le financement du programme SNAP. «Il est honteux que l'administration ait choisi de saisir la justice au lieu d'assumer ses responsabilités envers le peuple américain», a déclaré sur X la procureure générale de l'Etat de New York, Leticia James, qui s'est opposée à plusieurs reprises à Trump.