Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
L'Iran menace de frapper des grosses entreprises américaines situées au Moyen-Orient
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé mardi de viser des entreprises américaines au Moyen-Orient en cas d'«assassinat» de tout nouveau responsable en Iran.
Les Gardiens ont publié sur leur site Sepah News une liste de 18 entreprises américaines – dont Google, Apple, Meta, Tesla Cisco, HP, Intel, Microsoft, IBM, Nvidia ou encore Boeing – affirmant que ces sociétés devraient «s'attendre à la destruction» de leurs locaux en représailles à tout nouvel «assassinat en Iran», à partir de 20h mercredi heure de Téhéran (16H30 GMT).
«Nous conseillons aux employés de ces institutions de quitter immédiatement leurs lieux de travail pour sauver leur vie», ont écrit les Gardiens de la Révolution. «Il est également conseillé aux habitants des zones à proximité de ces entreprises terroristes dans tous les pays de la région de quitter leur domicile dans un rayon d'un kilomètre.»
Source: AFP
Trump n'entend pas aider les pays affectés par la fermeture d'Ormuz
Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis «ne seraient plus là pour aider» les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz.
Le président américain, qui veut boucler en six semaines maximum l'opération militaire lancée contre l'Iran le 28 février, avait déjà indiqué auparavant que la réouverture de cette artère vitale pour le transport mondial de brut n'était pas un impératif pour lui.
«J'ai une suggestion pour tous ces pays qui n'ont plus de kérosène à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni, qui a refusé de s'impliquer dans la décapitation de l'Iran: 1. achetez auprès des Etats-Unis, nous en avons plein, 2. trouvez du courage, avec retard, allez jusqu'au détroit et PRENEZ le tout simplement», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
Crise majeure
«Vous allez devoir apprendre à vous défendre vous-mêmes, les Etats-Unis ne seront plus là pour vous, de la même manière que vous n'avez pas été là pour nous. L'Iran a été, pour l'essentiel, décimé. Le plus dur est fait. Allez chercher votre propre pétrole!», a conclu le président américain.
Il a plusieurs fois affirmé que la première puissance mondiale, qui produit une bonne partie du pétrole qu'elle consomme et importe le reste essentiellement du Canada et du Mexique, n'était pas affectée par la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz.
Source: AFP
«Les prochains jours seront décisifs»
Les prochains jours de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran seront «décisifs», a affirmé mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth.
«L'Iran le sait, et ils ne peuvent quasiment rien faire militairement contre cela», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse au Pentagone, précisant qu'il avait rendu visite récemment à des troupes américaines déployées dans ce conflit.
Pete Hegseth a également fait l'éloge de son supérieur. «Nul ne sait à quoi ressemblerait le monde si l’Iran possédait l’arme nucléaire. Comme le président Trump l’a répété à maintes reprises: l’Iran ne doit pas avoir l’arme nucléaire et il ne l’aura pas. Les présidents précédents se contentaient de belles paroles, lui, il a agi.»
Selon Pete Hegseth, «les dernières 24 heures ont vu le plus faible nombre de drones et missiles ennemis lancés par l'Iran». A ses côtés, le général Dan Caine, chef d'état-major, a déclaré que les Etats-Unis avaient frappé «plus de 11'000 cibles» au cours des 30 jours passés.
Source: AFP
Une série d'explosions entendues dans le centre de Téhéran
Plusieurs explosions ont été entendues mardi soir dans le centre de Téhéran, selon un journaliste de l'AFP, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa cinquième semaine.
Des journalistes de l'AFP ont également confirmé que les systèmes de défense antiaérienne avaient été activés au-dessus de la capitale iranienne, y compris dans le nord de la ville.
Source: AFP
Le tir qui a tué un soldat des Casques bleu est israélien, selon une source de l'ONU
Une source sécuritaire de l'ONU a indiqué mardi à l'AFP qu'un char israélien avait tiré sur une position des Casques bleus indonésiens dimanche soir dans le sud du Liban, faisant un mort.
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) avait affirmé qu'un projectile «d'origine inconnue» avait visé la position des soldats indonésiens. Deux autres Casques bleus indonésiens ont été tués le lendemain dans une explosion, qui pourrait être due à une mine, a indiqué la même source à l'AFP.
Source: AFP
Plusieurs demandes de survol américain rejetées par Berne
Depuis le début du conflit avec l'Iran, l'Office fédéral de l'aviation civile a reçu douze demandes de survol émanant des Etats-Unis ou d'autres pays concernés par ce conflit. Un tiers d'entre elles ont été approuvées.
Au total, onze demandes ont été reçues des Etats-Unis entre le 5 et le 23 mars, a indiqué mardi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à Keystone-ATS. Quatre d'entre elles ont été approuvées, et une a été retirée par les Etats-Unis. Une demande de survol provenant des Emirats arabes unis a également été rejetée.
Selon l'OFAC, les demandes de survol sont approuvées lorsqu'elles «ne sont manifestement pas liées au conflit» et lorsqu'il s'agit de vols effectués à des fins humanitaires et médicales, y compris le transport de blessés.
Les demandes sont donc rejetées, conformément au droit de la neutralité, si elles sont liées à des conflits armés, si elles dépassent le «courant normal», si leur objectif ne peut être déterminé ou si, en raison de leur complexité, elles ne peuvent être traitées à temps.
Source: ATS
«Discussions intenses» avece Téhéran
Le ministre américain de la Défens a affirmé que lles discussions avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre sont en train de s'intensifier. Ces discussions «sont bien réelles, elles sont en cours, elles sont actives et – je pense – se renforcent», a-t-il affirmé.
Les-Etats-Unis constatent un «va-et-vient»avec l'Iran sur les termes de ces négociations, un "fait nouveau productif", selon Pete Hegseth. «Nous ne voulons pas avoir à faire plus militairement que ce qui est nécessaire. Mais je n'ai pas dit ça à la légère quand j'ai dit qu'en attendant, nous négocierons avec des bombes», a-t-il déclaré.
Pete Hegseth a également refusé à nouveau d'écarter la possibilité de déployer des troupes américaines sur le territoire iranien. «Nous n'allons écarter aucune option. Vous ne pouvez pas mener et gagner une guerre si vous dites à votre adversaire ce que vous êtes prêts à faire, ou pas prêts à faire, y compris des troupes au sol», a déclaré le ministre.
«Notre adversaire pense actuellement qu'il existe 15 différentes manières avec lesquelles on pourrait s'en prendre à eux avec des troupes au sol. Et devinez quoi? C'est vrai», a-t-il ajouté.
Trump tacle la France sur son manque de coopération
Donald Trump a jugé mardi que la France s'était montrée «très peu coopérative» dans la guerre contre l'Iran, en la critiquant pour avoir interdit le survol de son territoire, sans que l'on ne sache dans l'immédiat à quoi il faisait référence.
Paris n'a pas annoncé officiellement ou publiquement d'interdiction de survol de son territoire pour les appareils américains impliqués dans le conflit, comme l'a en revanche fait l'Espagne.
«La France n'a pas laissé des avions à destination d'Israël, chargés d'équipement militaire, survoler le territoire français. La France a été TRES PEU COOPERATIVE en ce qui concerne le +boucher iranien+ qui a été éliminé avec succès», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
L'UE condamne les attaques contre des Casques bleus au Liban
Les attaques menées contre des Casques bleus qui ont fait plusieurs morts au Liban sont «absolument inacceptables», a dénoncé l'Union européenne mardi.
«Nous demandons qu'une enquête approfondie soit menée afin de faire la lumière sur ces graves attaques», a affirmé un porte-parole de la Commission européenne, Anouar El Anouni, déplorant une «grave violation du droit international».
Source: AFP
Israël occupera une partie du sud du Liban après la guerre
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a déclaré mardi que les forces israéliennes resteraient en occupation dans une partie du sud du Liban une fois la guerre actuelle terminée.
«A la fin de cette opération, Tsahal (l'armé israélienne, NDLR) s'installera dans une zone de sécurité à l'intérieur du Liban, sur une ligne défensive contre les missiles antichars, et maintiendra le contrôle sécuritaire de toute la zone jusqu'au Litani», fleuve qui s'écoule à une trentaine de kilomètres au nord de la ligne de démarcation entre Israël et le Liban, a déclaré Israël Katz, dans une vidéo diffusée par son bureau.
Source: AFP
Une usine de dessalinisation dans le détroit d'Ormuz endommagée
Des frappes ont touché et mis hors service une usine de dessalinisation sur l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz, a rapporté mardi l'agence de presse iranienne Isna.
«L'une des usines de dessalinisation de l'île de Qeshm a été visée (...) et est complètement hors service, car il n'est pas possible de la réparer à court terme», a déclaré l'agence, citant un responsable du ministère de la Santé, Mohsen Farhadi, sans préciser la date de l'attaque.
Une chute de débris fait plusieurs blessés à Dubaï
Quatre personnes ont été blessées par une chute de débris sur des maisons dans un quartier du sud de Dubaï, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités alors que l'Iran poursuit quotidiennement ses frappes contre ses voisins du Golfe.
«Des débris provenant d'une interception sont tombés sur des maisons d'habitation dans le sud de Dubaï, provoquant des dégâts matériels et des blessures légères chez quatre ressortissants asiatiques», ont indiqué les autorités sur X.
Plusieurs explosions avaient été entendues durant la matinée et les autorités avaient appelé les habitants de la ville à se mettre à l'abri face à la menace de missiles.
Source: AFP
Des tirs de missiles iraniens font huit blessés en Israël
Les secours israéliens ont indiqué mardi matin avoir évacué vers des hôpitaux huit blessés légers dans la région de Tel-Aviv, où la police a signalé «la chute d'éléments de munitions» après une alerte aux missiles iraniens.
Six des blessés ont été pris en charge dans la ville de Bnei Brak, majoritairement peuplée de juifs ultra-orthodoxes, a indiqué le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, précisant qu'ils souffraient de blessures légères «dues au souffle d'explosions».
La défense passive a indiqué pour sa part avoir reçu «des signalements de dégâts» dans le centre du pays. Plus tôt mardi, les sirènes d'alerte avaient retenti dans la région de Jérusalem après la détection de tirs de missiles en provenance d'Iran, sans qu'aucun blessé ait été signalé par la suite.
Source: AFP