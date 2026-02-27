DE
«Ils ont de très gros problèmes»
Donald Trump affirme vouloir prendre le contrôle de Cuba

En déplacement au Texas, le président américain a évoqué vendredi une prise de contrôle pacifique» de Cuba. Mercredi, Marco Rubio avait affirmé que La Havane devait changé radicalement son attitude.
Publié: 20:54 heures
Donald Trump a déclaré vendredi envisager une «prise de contrôle pacifique» de Cuba, sans préciser les modalités d'une telle opération, au moment où Washington met la pression sur les dirigeants de l'île communiste.

«Le gouvernement cubain parle avec nous, et ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous et peut-être que l'on verra une prise de contrôle pacifique de Cuba», a déclaré le président américain à la presse au moment de quitter la Maison Blanche pour un déplacement au Texas.

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait déclaré mercredi que Cuba devait «changer radicalement», peu après que les Etats-Unis avaient infléchi, à des fins humanitaires, leurs restrictions à l'exportation de pétrole vers l'île, où sévit une grave crise économique.

Une «menace exceptionnelle»

Les Etats-Unis imposent depuis janvier un blocus énergétique à Cuba, invoquant la «menace exceptionnelle» que ferait peser sur la sécurité nationale américaine cette île communiste située à seulement 150 km des côtes de la Floride. Marco Rubio s'exprimait lors d'un sommet des chefs de gouvernement de la Communauté caribéenne (Caricom), dans l'archipel de Saint-Kitts-et-Nevis.

Selon le Miami Herald, des responsables américains proches du secrétaire d'Etat ont rencontré mercredi Raul Rodriguez Castro, petit-fils de l'ex-dirigeant cubain Raul Castro, en marge de ce sommet de la Caricom. Raul Rodriguez Castro n'a pas de fonctions officielles au sein du gouvernement cubain, mais est considéré comme une figure influente sur l'île.

Le média Axios avait déjà rapporté la semaine dernière que Marco Rubio, né aux Etats-Unis mais dont les parents sont d'origine cubaine, avait eu des échanges avec Raul Rodriguez Castro, court-circuitant ainsi le gouvernement cubain. 

