Dimanche, deux avions privés ont pénétré dans l’espace aérien interdit au-dessus du golf de Donald Trump, à Bedminster. Deux F-16 de l’armée américaine ont alors été dépêchés pour les escorter hors de la zone.

Deux avions privés pénètrent dans l'espace aérien interdit du golf de Trump

Deux avions privés pénètrent dans l'espace aérien interdit du golf de Trump

Marian Nadler

Dimanche, deux avions de chasse F-16 de l'armée de l'air américaine ont décollé. Leur mission: intercepter deux avions civils, qui ont pénétré dans l'espace aérien interdit autour du club de golf de Donald Trump. Le terrain du président américain se trouve à Bedminster, dans l'Etat du New Jersey.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a indiqué que des avions militaires avaient intercepté les appareils et les avaient escortés en toute sécurité hors de la zone interdite.

Des avions privés

Les deux appareils étaient des avions privés, et non des vols de ligne. On ignore encore pourquoi les pilotes ont pénétré dans l'espace aérien interdit.

Des restrictions de vol temporaires ont été mises en place autour de la propriété de Donald Trump à Bedminster, où le président est arrivé vendredi pour y passer le week-end. Rien n’indiquait dans l’immédiat que ces violations de l’espace aérien aient été intentionnelles ou qu’elles aient constitué une menace pour la sécurité.