Au moins 12 personnes ont perdu la vie dans le crash d’un avion-cargo UPS à Louisville après la chute d’un moteur au décollage. L’appareil, un MD-11, a explosé près d’une usine, provoquant un vaste incendie.

Un avion-cargo UPS s’est écrasé mardi près de l’aéroport de Louisville peu après son décollage pour Hawaï. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Au moins douze personnes sont mortes dans l'écrasement d'un avion-cargo dont un moteur s'est détaché au décollage de l'aéroport de Louisville (centre-est des Etats-Unis), selon les autorités. L'appareil, un McDonnell Douglas MD-11 du transporteur américain UPS qui devait rejoindre Hawaï, s'est écrasé mardi en fin d'après-midi, détruisant des bâtiments et engendrant un impressionnant panache d'épaisse fumée.

«Je suis profondément attristé d'annoncer que le bilan des morts est passé à 12 et que plusieurs personnes sont toujours portées disparues», a indiqué le maire de Louisville, Craig Greenberg, sur X mercredi soir. Le bilan était jusque-là de 11 décès. Selon un des enquêteurs de l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) dépêchés sur place, Todd Inman, les images des caméras de surveillance de l'aéroport «montrent le moteur gauche qui se détache de l'aile pendant l'accélération au décollage».

Le moteur est resté «sur le terrain d'aviation», a-t-il dit à des journalistes, ajoutant que les deux enregistreurs de vol, communément appelés «boîtes noires», avaient été envoyées à Washington pour analyse. Une vidéo amateur diffusée par la chaîne locale WLKY a montré le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rasait le sol en tentant de décoller, avant d'exploser plus loin. D'autres images ont ensuite montré un grand brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres dans une zone de hangars et de parkings.

L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police, et aurait percuté «de manière assez directe» une installation de recyclage de pétrole, d'après le gouverneur du Kentucky. Le tri-réacteur, qui transportait environ 144'000 litres de carburant, a par ailleurs manqué de peu de heurter une usine d'assemblage de véhicules Ford employant quelque 3000 personnes.

Les conséquences du «shutdown»

Début septembre, UPS Airlines opérait une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11. Mercredi, le groupe américain de messagerie et de livraison de colis a suspendu toutes ses opérations de tri à Louisville pour la deuxième journée consécutive.

Annulés la veille au soir, les vols ont été rétablis mercredi à l'aéroport international Mohamed-Ali de Louisville, a annoncé le maire de la ville, Craig Greenberg. L'accident intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien aux Etats-Unis.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays. Le gouvernement a annoncé mercredi qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi "pour réduire la pression" sur le contrôle aérien, qui fait face à un fort absentéisme en raison de ce «shutdown».

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personnes au total.