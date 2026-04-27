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Gala de la presse
Le suspect mis en accusation pour tentative d'assassinat sur Donald Trump

La justice américaine a mis en accusation Cole Allen pour tentative d'assassinat sur Donald Trump. Il risque la prison à perpétuité.
Publié: il y a 23 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'homme suspecté d'avoir ouvert le feu lors d'un gala de la presse auquel assistait Donald Trump a été mis en accusation lundi par un tribunal de Washington pour tentative d'assassinat sur le président américain et deux infractions liées aux armes.

Cole Allen, 31 ans, encourt une peine de prison à perpétuité s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer Donald Trump lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche samedi à Washington.

(Développement suit)

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