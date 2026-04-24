DE
FR

Trump se frotte les mains
La procureure de Washington annonce abandonner les poursuites contre le patron de la Fed

La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a abandonné les poursuites contre Jerome Powell. Cette décision facilite la confirmation de Kevin Warsh, candidat de Donald Trump, à la tête de la Réserve fédérale.
Publié: il y a 9 minutes
Cette décision lève un obstacle majeur à la confirmation par le Sénat du candidat désigné par Trump à la succession de Powell.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a annoncé vendredi sur son compte X abandonner les poursuites contre le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, concernant le dépassement du coût des travaux de rénovation des bâtiments de la banque centrale.

A lire aussi
Trump s'emmêle les pinceaux, la Maison Blanche est à bout
Guerre en Iran
Trump s'emmêle les pinceaux, la Maison Blanche est à bout
Trump menace de virer Powell s'il ne part pas de la Fed à temps
La tension monte
Trump menace de virer Powell s'il ne part pas de la Fed à temps

Cette décision lève un obstacle majeur à la confirmation par le Sénat américain du candidat désigné par Donald Trump pour prendre la succession de Jerome Powell, Kevin Warsh, qu'un sénateur républicain refusait de voter tant que le président de la Fed restait sous le coup d'une enquête.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus