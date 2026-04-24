La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a abandonné les poursuites contre Jerome Powell. Cette décision facilite la confirmation de Kevin Warsh, candidat de Donald Trump, à la tête de la Réserve fédérale.

La procureure de Washington annonce abandonner les poursuites contre le patron de la Fed

La procureure de Washington annonce abandonner les poursuites contre le patron de la Fed

Trump se frotte les mains

AFP Agence France-Presse

La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a annoncé vendredi sur son compte X abandonner les poursuites contre le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, concernant le dépassement du coût des travaux de rénovation des bâtiments de la banque centrale.

Cette décision lève un obstacle majeur à la confirmation par le Sénat américain du candidat désigné par Donald Trump pour prendre la succession de Jerome Powell, Kevin Warsh, qu'un sénateur républicain refusait de voter tant que le président de la Fed restait sous le coup d'une enquête.