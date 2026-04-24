AFP Agence France-Presse
La procureure fédérale de Washington, Jeanine Pirro, a annoncé vendredi sur son compte X abandonner les poursuites contre le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, concernant le dépassement du coût des travaux de rénovation des bâtiments de la banque centrale.
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Cette décision lève un obstacle majeur à la confirmation par le Sénat américain du candidat désigné par Donald Trump pour prendre la succession de Jerome Powell, Kevin Warsh, qu'un sénateur républicain refusait de voter tant que le président de la Fed restait sous le coup d'une enquête.
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