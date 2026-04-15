Donald Trump menace de limoger Jerome Powell si celui-ci reste à la Fed après son mandat. Celui-ci refuse de partir tant qu'une procédure judiciaire le vise, créant un blocage au Sénat pour son successeur.

Trump menace de virer Powell s'il ne part pas de la Fed à temps

Trump menace de virer Powell s'il ne part pas de la Fed à temps

AFP Agence France-Presse

Donald Trump «devra virer» le patron de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) Jerome Powell si celui-ci ne quitte pas l'institution après son mandat de président, qui doit s'achever le mois prochain, a-t-il déclaré dans une interview diffusée mercredi.

M. Powell a indiqué qu'il comptait rester à la Fed – ce qu'il peut faire en tant que simple gouverneur – tant que durerait une procédure judiciaire à son encontre, lancée par une procureure proche du président républicain. «Eh bien alors je devrai le virer. (...) S'il ne part pas à temps (...) j'ai voulu le virer mais je déteste faire polémique», a dit Donald Trump à Fox Business.

Indépendance de la Fed mise à mal

Le chef de l'Etat ne semble pas prêt à intercéder pour que la procédure soit abandonnée. Celle-ci a été mal accueillie jusque dans son propre camp, des élus y voyant une attaque injustifiée contre l'indépendance de l'institution monétaire.

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Cela a créé un imbroglio qui freine la validation, par le Sénat, de la personne qu'il a choisie pour succéder à Powell, Kevin Warsh. Une commission du Sénat doit auditionner M. Warsh, un ancien gouverneur de la banque centrale (2006-2011) mardi prochain.

L'une des responsables de la commission, la démocrate Elizabeth Warren, a protesté mardi dans un communiqué, estimant qu'il «ne devrait y avoir ni audition ni vote au Sénat concernant la nomination de Kevin Warsh tant que le président (Donald Trump, NDLR) continue de tenter de prendre le contrôle de la Fed». Tant que M. Warsh n'est pas confirmé, M. Powell peut rester président.