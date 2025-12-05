DE
FR
Une nouvelle frappe américaine tue quatre personnes dans le Pacifique
0:21
La polémique grandit:Une frappe américaine tue quatre personnes dans le Pacifique

«Des stupéfiants illicites»
Quatre morts dans nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique

Les Etats-Unis ont frappé jeudi un bateau dans le Pacifique lié, selon Washington, au trafic de drogue, tuant quatre personnes. Ces frappes américaines ont déjà fait plus de 85 morts ces derniers mois.
Publié: 02:10 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Les USA ont frappé dans le Pacifique un bateau que Washington considère comme lié au narcotrafic, tuant quatre personnes.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené jeudi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau utilisé, selon Washington, par des narcotrafiquants, faisant quatre morts, a annoncé l'armée américaine sur X.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Le navire transportait des stupéfiants illicites et transitait par une route connue pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique», a écrit le Southcom, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, montrant une vidéo d'un bateau traversant à toute vitesse, avant une forte explosion. «Quatre hommes narcoterroristes à bord du vaisseaux ont été tués», a-t-il affirmé.

L'armée américaine conduit depuis plusieurs mois des frappes qui ont causé la mort de 87 personnes contre des embarcations, en mer des Caraïbes en particulier, sans fournir de preuves de leur lien avec le narcotrafic. De plus en plus de voix s'élèvent contre ces frappes débutées en septembre, et dont la légalité est remise en question par nombre d'experts.

Le meurtre des marins naufragés

L'administration du président Donald Trump et le ministre de la Défense, Pete Hegseth, sont particulièrement critiqués pour une opération au cours de laquelle les forces américaines ont lancé une seconde salve contre un navire déjà touché dans les Caraïbes, tuant des survivants.

A lire aussi
Pete Hegseth à nouveau dans la tourmente pour des messages envoyés sur Signal
Il a mis ses soldats en danger
Pete Hegseth dans la tourmente pour des messages envoyés sur Signal
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel téléphonique «cordial» avec Donald Trump
Un pas vers la paix?
Nicolás Maduro dit avoir eu un appel «cordial» avec Donald Trump

Au total, 11 personnes avaient péri dans la double frappe américaine menée début septembre dans les eaux internationales. La polémique a pris de l'ampleur la semaine dernière, lorsque le Washington Post a révélé que deux survivants de la première frappe, qui s'accrochaient à leur bateau en flammes, avaient été tués dans une seconde frappe autorisée par le ministre de la Défense.

Plus tôt dans la journée de jeudi, un élu de l'opposition démocrate, Jim Himes, a affirmé que cette frappe avait tué des «marins naufragés», après avoir vu une vidéo du Pentagone diffusée à des membres du Congrès. Selon lui, la vidéo montrait «deux individus clairement en détresse, sans moyen de locomotion, qui ont été tués par les Etats-Unis».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus