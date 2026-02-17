Le déploiement militaire américain au Moyen-Orient s'intensifie

Les Etats-Unis mettent en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l'Iran. Selon CNN et CBS mercredi, l'armée est prête à frapper l'Iran dès ce week-end si Donald Trump le décide.

Le président américain, qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier, a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien, après qu'il a retiré son pays du précédent en 2018 pendant son premier mandat.

Washington déploie actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

Source: AFP