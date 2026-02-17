Le déploiement militaire américain au Moyen-Orient s'intensifie
Les Etats-Unis mettent en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe navale et aérienne, un déploiement militaire massif qui pourrait préparer le terrain à une importante campagne de frappes contre l'Iran. Selon CNN et CBS mercredi, l'armée est prête à frapper l'Iran dès ce week-end si Donald Trump le décide.
Le président américain, qui a déjà ordonné des bombardements aériens en juin dernier, a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien, après qu'il a retiré son pays du précédent en 2018 pendant son premier mandat.
Washington déploie actuellement au Moyen-Orient navires et avions de guerre par dizaines. Et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases militaires à travers la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.
Source: AFP
Les Etats-Unis pressent l'Iran de conclure un accord pour éviter des frappes
Les Etats-Unis ont averti mercredi l'Iran qu'il serait «bien avisé» de conclure un accord, estimant qu'il y avait «de nombreuses raisons» de le frapper, au lendemain de pourparlers auxquels les deux pays ont annoncé vouloir donner suite. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a lancé cette nouvelle mise en garde après que l'Iran a dit mercredi «élaborer un cadre» pour faire avancer ses tractations avec les Etats-Unis.
Donald Trump a pour sa part averti Londres de ne pas «céder» une base militaire dans l'océan Indien, affirmant qu'elle serait vitale en cas d'attaque contre l'Iran, si Téhéran «décidait de ne pas conclure d'accord».
Les deux pays ennemis ont achevé mardi près de Genève une deuxième session de pourparlers indirects, via une médiation omanaise, dans un contexte d'intensification du déploiement militaire américain dans le Golfe. A l'issue de cette séance, Téhéran et Washington ont indiqué qu'ils allaient poursuivre les discussions – gelées en juin par la guerre de 12 jours déclenchée par une attaque israélienne en Iran – mais ont souligné être loin d'avoir rapproché leurs positions.
Source: AFP
Vance dit que l'Iran n'accepte pas certaines «lignes rouges» de Trump
Le vice-président américain JD Vance a livré mardi un bilan mitigé des pourparlers tenus en Suisse avec l'Iran, assurant que Téhéran n'acceptait pas certaines «lignes rouges» fixées par Donald Trump.
«D'un côté, cela s'est bien passé» puisque les deux pays ennemis ont accepté de poursuivre le dialogue, a-t-il déclaré sur Fox News, en ajoutant toutefois: «D'un autre côté, il était très clair que le président (américain, ndlr) a établi certaines lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore prêts à reconnaître et résoudre.»
Source: AFP
Ignazio Cassis demande au ministre iranien de protéger sa population
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a demandé à Genève à son homologue iranien Abbas Araghchi de protéger sa population civile. Lors de leur rencontre de mardi après-midi, il a relevé l'importance d'honorer les libertés fondamentales.
Les deux ministres «ont reconnu des vues différentes» au sujet des nombreuses victimes et arrestations après la répression récente des manifestations en Iran, a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes au moins ont été tuées dans ces protestations contre le régime islamique.
Ignazio Cassis a en revanche salué les discussions indirectes entre les Etats-Unis et l'Iran de mardi à Genève, facilitées par Oman. Il se réjouit de la possibilité d'une nouvelle série de pourparlers entre Washington et Téhéran. Même si aucune annonce précise n'a encore été faite sur une prochaine nouvelle rencontre par les responsables des deux Etats.
Source: AFP
Mardi à Genève, l'Iran a proposé un moratoire de 3 ans sur l'enrichissement d'uranium, mais pas l'arrêt total. Les pourparlers indirects ont été facilités par Oman, en pleine tension dans le Golfe.
L'Iran offre des concessions aux Etats-Unis sur le nucléaire
L'Iran a offert depuis Genève plusieurs concessions aux Etats-Unis sur son programme nucléaire. Mardi, en pleines tensions dans le Golfe, Téhéran a proposé un moratoire de trois ans sur l'enrichissement d'uranium, mais pas le renoncement souhaité par Washington.
Les discussions indirectes, les secondes après celles de Mascate le 6 février, ont à nouveau été facilitées par Oman. Pendant environ trois heures, ces pourparlers indirects par l'entremise du ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi, ont eu lieu à la résidence de l’ambassadeur du sultanat auprès de l’ONU à Cologny (GE).
Selon des sources officielles iraniennes, l'Iran propose également d'exporter une partie de son stock d'uranium enrichi dans des pays comme la Russie. Et d'oeuvrer à des accords économiques avec les Etats-Unis. Washington n'avait pas réagi dans l'immédiat, sa délégation entamant ensuite des pourparlers avec l'Ukraine et la Russie.
Source: ATS
Les pourparlers entre Etats-Unis et Iran ont commencé à Cologny (GE)
Les Etats-Unis et l'Iran ont entamé à Genève leur seconde série de pourparlers indirects en quelques semaines. Mardi matin, les deux délégations sont arrivées à la résidence de l’ambassadeur omanais à l’ONU à Cologny (GE).
Le sultanat oeuvre comme facilitateur. Sur la table, la question du nucléaire iranien. Le début des discussions a été annoncé par les agences officielles iraniennes. Dans la nuit de lundi à mardi, Donald Trump a remis un coup de pression sur Téhéran. Il a mis en garde les autorités iraniennes en cas d'absence d'accord.
Un discours attendu cet après-midi
Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff doivent tenter d'obtenir des engagements de l'Iran sur son stock d'uranium enrichi. Israël souhaite non seulement le déplacement de ces substances dans un autre pays, mais le démantèlement de toute infrastructure qui pourra les fabriquer.
Côté iranien, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi souhaite un arrangement rapide, notamment pour atteindre en échange une levée des sanctions américaines. Il devrait apporter dans l'après-midi de premières réponses lors d'un discours devant la Conférence du désarmement (CD) à Genève.
Source: ATS
Trump met en garde l'Iran contre «les conséquences de ne pas conclure un accord»
Le président américain Donald Trump a mis en garde Téhéran lundi contre «les conséquences de ne pas conclure un accord» avant des pourparlers prévus entre les Etats-Unis et l'Iran à Genève cette semaine.
«Je participerai à ces discussions, indirectement», a déclaré le président américain à des journalistes à bord d'Air Force One, en se rendant vers Washington. «Ils veulent conclure un accord (...) Je ne pense pas qu'ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord», a indiqué Donald Trump faisant référence aux autorités iraniennes.
Source: AFP
Cassis salue les efforts du facilitateur omanais
La Suisse salue les efforts d'Oman pour trouver un accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a rencontré lundi soir à Genève son homologue Badr al-Busaidi qui oeuvrera mardi comme facilitateur entre les deux pays.
Sur les réseaux sociaux, le chef du Département fédéral des affaires étrangères a loué le «rôle constructif» du sultanat dans cette affaire. Il s'est réjoui de la décision d'organiser cette série de discussions à Genève. La Suisse «soutient tous les efforts pour une désescalade et reste prête à accueillir un dialogue» pour apaiser la situation, a également ajouté le conseiller fédéral.
La mission omanaise à l'ONU à Genève sera le site mardi matin de pourparlers indirects entre la délégation américaine, emmenée par les émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff, et la délégation iranienne pilotée par le chef de la diplomatie Abbas Araghchi. L'objectif est d'avancer vers un accord sur le nucléaire iranien en échange, comme le souhaite Téhéran, d'une levée des sanctions.
Lundi, une discussion technique a notamment eu lieu entre Abbas Araghchi et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi. La Suisse représente les intérêts américains en Iran. Mais Oman pilote les discussions indirectes entre Washington et Téhéran.
Source: ATS
L'Iran entame des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz
L'Iran a entamé lundi des exercices militaires dans le stratégique détroit d'Ormuz. Cela à la veille de nouvelles discussions avec les Etats-Unis qui maintiennent leur pression sur Téhéran.
Alors que Washington a déployé dans le Golfe une imposante force navale, les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont entamé des manoeuvres «dans le golfe Persique et la mer d'Oman», sous la supervision de leur chef Mohammad Pakpour.
L'exercice, dont la durée n'a pas été précisée, a pour objectif de préparer les Gardiens «aux menaces sécuritaires et militaires potentielles» dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole. Cette annonce intervient avant de nouveaux pourparlers prévus mardi à Genève en Suisse, sous médiation du sultanat d'Oman.
Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens de la Révolution, a averti lundi que tous les navires étrangers dans la région étaient «sous surveillance totale» et «à portée de la puissance défensive» de l'Iran.
Source: AFP
A Genève, Abbas Araghchi n'est pas prêt «à se soumettre» à Washington
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, arrivé à Genève pour les pourparlers de mardi avec Washington, n'est pas «prêt à se soumettre». Il a dit lundi avoir «de vraies idées pour atteindre un accord juste et équitable».
Sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il rencontrerait lundi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi et le chef de la diplomatie omanaise. Il ne dit rien en revanche d'une discussion avec le conseiller fédéral Ignazio Cassis, mentionnée par son ministère et la télévision d'Etat iranienne.
Abbas Araghchi est accompagné d'experts du nucléaire iranien, alors qu'il se retrouvera mardi pour la seconde fois avec les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner.
Dimanche, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a affirmé que Téhéran était prêt à un compromis sur son stock d'uranium hautement enrichi. A condition que Washington lève les sanctions contre l'économie iranienne.
Source: AFP
Slogans anti-gouvernement scandés en Iran, après de grands rassemblements à l'étranger
Des habitants de Téhéran ont scandé dimanche des slogans contre les autorités depuis leurs fenêtres et leurs toits, au lendemain de vastes rassemblements contre la République islamique d'Iraniens vivant à l'étranger.
L'Iran, dirigé par le guide suprême Ali Khamenei, a été secoué en décembre et janvier par un vaste mouvement de protestation qui a été réprimé dans le sang, des ONG parlant de milliers de morts.
Alors que les manifestations de rue se sont essoufflées face à la répression, des habitants de Téhéran et d'autres villes ont commencé la semaine dernière à scander des slogans depuis chez eux, depuis les fenêtres ou toits.
Dans le quartier d'Ekbatan de la capitale, des Iraniens ont crié «Mort à Khamenei», «Mort à la République islamique» et «Vive le chah», selon le réseau social Sharak Ekbatan, qui suit l'actualité du quartier.