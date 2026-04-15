Plus de quinze navires américains sécurisent le détroit d'Ormuz et imposent un blocus à l'Iran depuis ce mardi. Plusieurs de ces bateaux de guerre sont venus directement de Pearl Harbor.

Cette flotte de guerre gargantuesque fait désormais la loi dans le détroit d'Ormuz

Cette flotte de guerre gargantuesque fait désormais la loi dans le détroit d'Ormuz

Gina Grace Zurbrügg

Plus de quinze navires de guerre américains sont actuellement déployés dans le détroit d'Ormuz afin de faire respecter un blocus naval contre l'Iran. Objectif de l'opération: contrôler et, si nécessaire, empêcher le trafic maritime vers les ports iraniens. Une stratégie que les autorités militaires iraniennes qualifient de «piraterie».

Selon le «Wall Street Journal», les nouveaux destroyers lance-missiles de la classe Arleigh Burke sont désormais en service actif. Cette classe de navires, considérée comme l'un des piliers de la marine américaine, compte environ 74 unités et figure parmi les classes de navires de guerre les plus nombreuses depuis la Seconde Guerre mondiale. L'entretien annuel d'un seul de ces navires s'élève à l'équivalent 15 millions de francs selon le département de la Marine des Etats-Unis.

De Pearl Harbor à l'Iran

Parmi les unités confirmées dans la région, on trouve notamment l'USS Michael Murphy et l'USS Frank E. Petersen Jr.. Tous deux étaient jusqu'à présent stationnés à Pearl Harbor et appartiennent à la classe Arleigh Burke. Ces navires sont conçus pour des missions polyvalentes et associent des radars modernes, un armement de missiles et des capacités de lutte anti-sous-marine. Ils peuvent ainsi détecter et combattre en même temps des menaces aériennes, de surface et sous-marines.

Les destroyers surveillent le trafic maritime, accompagnent les navires marchands et interviennent en cas de soupçon de contournement du blocus. Parallèlement, ils protègent les grandes unités navales contre les attaques aériennes et les missiles.

Grâce à leur équipement technique, ils peuvent appréhender en temps réel des situations de menace complexes. C'est précisément dans les zones maritimes étroites comme le détroit d'Ormuz que cette capacité est décisive pour le contrôle de l'espace maritime.

Contrôle et éventuel détournement de navires

Concrètement, les destroyers surveillent le trafic maritime, escortent les navires marchands et interviennent en cas de suspicion de contournement du blocus. Parallèlement, ils protègent les formations navales plus importantes contre les attaques aériennes et de missiles.

De nombreux navires de guerre déployés disposent également d'hélicoptères qui peuvent déplacer rapidement du personnel entre les unités. En outre, des interventions à partir de bases terrestres dans la région sont également possibles.