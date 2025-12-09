DE
FR

«Beaucoup de républicains se moquaient de lui»
Cette ancienne alliée de Trump livre des vieux dossiers dans une interview choc

Marjorie Taylor Greene, ancienne alliée de Trump, a réglé ses comptes avec le président américain dans une interview explosive. Critiquant la ligne MAGA et les choix politiques du chef de l'Etat, elle révèle moqueries et menaces au sein du camp républicain.
Publié: il y a 54 minutes
Marjorie Taylor Greene a révélé quelques secrets sur Donald Trump dans une interview accordée à la chaîne de télévision CBS.
Photo: imago images/ZUMA Wire
Janine Enderli et BliKI

Ces révélations vont faire couler beaucoup d'encre: l'élue républicaine et ancienne alliée de Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, a réglé ses comptes avec le président américain dans une longue interview accordée ce dimanche à l'émission 60 Minutes, diffusée sur la chaîne CBS.

Durant l'entretien, la républicaine a révélé des détails explosifs sur le comportement de ses collègues de parti. «Cela choquerait les gens s'ils savaient ce que d'autres républicains ont dit de lui dans son dos», a-t-elle confié au micro de la journaliste Lesley Stahl.

«Ils ont commencé à lui lécher les bottes»

Marjorie Taylor Greene a décrit comment de nombreux républicains «se moquaient autrefois secrètement de Trump et de sa façon de s'exprimer». Ce n'est que lorsque Trump a remporté les primaires de 2024 que le ton a soudainement changé. «Quand il a triomphé en 2024, ils ont soudainement commencé à lui lécher les bottes et ont porté pour la première fois une casquette MAGA.»

Il y a encore quelques mois, Marjorie Taylor Greene était une fervente partisane de Trump. Mais lorsqu'elle a commencé à critiquer certaines de ses décisions politiques, la députée de 51 ans s'est progressivement attirée les foudres du président américain, qui l'a plusieurs fois qualifiée de « traîtresse » sur sa plateforme Truth Social.

America First mais pas MAGA

La républicaine dit avoir même été victime de menaces de mort visant sa famille. «J'ai reçu une menace de bombe artisanale contre ma maison, puis plusieurs menaces directes contre mon fils», raconte-t-elle.

Dans l'interview diffusée ce dimanche, Marjorie Taylor Greene a expliqué pourquoi elle n'était plus en accord avec la ligne politique de Trump. Selon elle, le président américain se focaliserait trop sur les affaires internationales au lieu de s'occuper des citoyens de son pays. «Les gens dans la rue disent 'Nous voulons des actions pour nous, pas pour les grands donateurs et les multinationales', rapporte-t-elle. Je suis et reste America First, mais MAGA est l'expression de Trump, c'est SA ligne politique.»

Retrait du Congrès

En novembre, Marjorie Taylor Greene a annoncé son retrait anticipé du Congrès. Depuis, Donald Trump multiplie les attaques à son encontre sur Truth Social.

D'ailleurs, le président américain n'a pas tardé à réagir après l'interview de ce dimanche: «La seule raison pour laquelle Marjorie 'Traitre' Brown (le vert devient brun sous l'effet du stress!) est en rogne, c'est parce qu'elle a été ABANDONNÉE (et ce n'est certainement pas la première fois qu'elle est abandonnée). Trop de travail, pas assez de temps, et ses idées sont MAINTENANT vraiment MAUVAISES! Elle me fait un peu penser à une pomme pourrie!»

