Un suspect identifié après la fusillade à l’université Brown

AFP Agence France-Presse
Les enquêteurs disent avoir identifié un suspect six jours après les tirs qui ont tué deux étudiants, Ella Cook et Muhammad Aziz Umurzakov, et blessé neuf autres à l'université américaine Brown, ont rapporté des médias américains jeudi.
«Les enquêteurs estiment avoir identifié un suspect dans la fusillade à l'université Brown, selon deux responsables des forces de l'ordre au fait du dossier», annonce CNN. CBS News fait état d'informations similaires.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit