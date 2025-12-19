Un suspect aurait été identifié six jours après la fusillade à l’université Brown, selon les enquêteurs. Deux responsables cités par CNN et CBS confirment l’avancée de l’enquête.

Un suspect identifié après la fusillade à l’université Brown

AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs disent avoir identifié un suspect six jours après les tirs qui ont tué deux étudiants, Ella Cook et Muhammad Aziz Umurzakov, et blessé neuf autres à l'université américaine Brown, ont rapporté des médias américains jeudi.

«Les enquêteurs estiment avoir identifié un suspect dans la fusillade à l'université Brown, selon deux responsables des forces de l'ordre au fait du dossier», annonce CNN. CBS News fait état d'informations similaires.