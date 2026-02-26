DE
FR

«Je suis heureux de te voir, mon ami!»
Un militant d'extrême droite britannique accueilli au département d'Etat américain

Tommy Robinson, militant d'extrême droite, affirme avoir été «invité» au département d’Etat américain. Il évoque sur X un «privilège», sur fond de critiques de Donald Trump contre l’Europe.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
1/2
Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être invité au département d'Etat», a écrit Tommy Robinson sur son compte X.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le militant d'extrême droite britannique Tommy Robinson a dit mercredi avoir été «invité» au département d'Etat américain, alors que l'administration Trump dénonce les entraves à la liberté d'expression en Europe. «En Amérique, nouer des alliances et des amitiés. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'être invité au département d'Etat», a écrit Tommy Robinson sur son compte X, accompagné d'une photo de lui prise sur le balcon de l'immeuble avec un drapeau américain en arrière plan.

Tommy Robinson, qui se dit journaliste et est connu pour être un activiste anti-immigration et anti-islam, a organisé l'un des plus grands rassemblements de l'extrême droite à Londres en septembre dernier, avec plus de 150'000 participants. Il avait alors rendu hommage à l'influenceur ultra-conservateur américain Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre. Ce chrétien nationaliste était le cofondateur de l'organisation de mobilisation de la jeunesse conservatrice Turning Point USA.

Condamné à plusieurs reprises

«C'est un honneur d'accueillir aujourd'hui au département d'Etat Tommy Robinson, défenseur de la liberté d'expression», a publié également sur X Joe Rittenhouse, conseiller au sein du Bureau des affaires consulaires. «Le monde et l'Occident sont meilleurs lorsque nous luttons pour la liberté d'expression, et personne n'a été plus en première ligne que Tommy. Je suis heureux de te voir, mon ami!», a-t-il ajouté.

A lire aussi
La justice inquiète de la «reconstitution» de la Jeune Garde
Mort de Quentin Deranque
La justice inquiète de la «reconstitution» de la Jeune Garde
Un apéro «viril» organisé en Valais par l'influenceur Colin Walks choque
Faux policiers armés
Un apéro «viril» organisé en Valais par l'influenceur Colin Walks choque

Interrogé par l'AFP, le département d'Etat n'a fait aucun commentaire public. Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, est le fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan.

Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a été emprisonné en 2018 pour outrage au tribunal, puis en 2024 pour avoir répété des propos diffamatoires contre un réfugié.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus