Mort de Quentin Deranque
La justice inquiète de la «reconstitution» de la Jeune Garde

Le gouvernement a saisi la justice sur une possible reconstitution de la Jeune Garde après la mort de Quentin Deranque à Lyon. Emmanuel Macron demande aussi la dissolution de cinq groupes liés à ce collectif.
Rassemblement après la mort de Quentin Deranque, militant identitaire agressé à Lyon, le 15 février 2026.
Le gouvernement a saisi la justice au sujet d'une possible «reconstitution» du groupe antifasciste la Jeune Garde, officiellement dissous, à la suite de l'agression mortelle du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon, a annoncé mardi un participant à une réunion à l'Elysée.

Emmanuel Macron a aussi demandé au ministère de l'Intérieur, pendant cette réunion, de lancer des procédures de dissolution contre cinq «émanations» locales de la Jeune Garde, a précisé ce participant.

Le chef de l'Etat a aussi exprimé sa «préoccupation» au sujet de possibles violences émaillant la campagne pour les élections municipales de mars, et a demandé à l'exécutif à veiller à ce qu'elle «se déroule sereinement».


