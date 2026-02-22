L'ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, sera convoqué au Quai d'Orsay après des propos de l'administration Trump sur la mort d'un militant d'extrême droite en France, a annoncé Jean-Noël Barrot dimanche.

AFP Agence France-Presse

L'ambassadeur américain Charles Kushner en poste à Paris va être convoqué au ministère français des Affaires étrangères en raison des propos tenus de l'administration Trump sur la mort d'un étudiant d'extrême droite radicale, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie.

«Nous allons convoquer l'ambassadeur des Etats-Unis en France, puisque l'ambassade des Etats-Unis en France a fait un commentaire sur ce drame (...) qui concerne la communauté nationale», a déclaré Jean-Noël Barrot, invité sur France Info/France Inter/Le Monde. «Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame (...) à des fins politiques», a-t-il ajouté, estimant que la France n'avait «aucune leçon s'agissant de la violence, en particulier à recevoir de l'internationale réactionnaire».

L'administration Trump avait dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans une première réaction officielle après la mort en France du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, appelant à traduire les responsables en justice.