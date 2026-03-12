Cedric Ricks, 51 ans, a été exécuté mercredi soir au Texas après avoir été condamné à la peine capitale pour le meurtre de sa compagne et de son fils en 2013. Cette exécution est la sixième aux Etats-Unis cette année.

Condamné à mort, un homme exécuté pour le meurtre de sa compagne et de son enfant

Condamné à mort, un homme exécuté pour le meurtre de sa compagne et de son enfant

AFP Agence France-Presse

Un homme condamné à la peine capitale pour le meurtre en 2013 de sa compagne et du fils de celle-ci a été exécuté mercredi au Texas (sud). Cedric Ricks, 51 ans, a reçu une injection létale dans la soirée au pénitencier d'Etat de Huntsville. Il s'agit de la sixième exécution dans le pays depuis le début de l'année.

Il avait été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort sa compagne Roxann Sanchez, 30 ans, et un de ses fils, âgé de 8 ans et né d'une précédente union. Le frère de ce dernier, âgé de 12 ans, avait survécu à une vingtaine de coups de couteau, en feignant d'avoir été tué, et avait témoigné contre l'accusé à son procès.

Injection létale

Six exécutions ont déjà été réalisées aux Etats-Unis depuis le début de l'année, toutes par injection létale, dont trois en Floride, une en Oklahoma et deux au Texas. Au total, 47 exécutions ont eu lieu aux Etats-Unis en 2025, contre une vingtaine par an depuis une décennie, soit le plus haut niveau depuis les 52 enregistrées en 2009.

La grande majorité ont été réalisées par injection létale, soit 39 en 2025. Cinq autres l'ont été l'année dernière par inhalation d'azote, une méthode utilisée pour la première fois au monde par l'Alabama (sud) en 2024 et comparée par des experts de l'ONU à une forme de «torture», et trois par peloton d'exécution en Caroline du Sud, pour la première fois aux Etats-Unis depuis 2010.

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Trois autres, la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur.