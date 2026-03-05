Un ex-Marine s'oppose à la guerre américaine en Iran «Personne ne veut se battre pour Israël!»

Brian McGinnis, vétéran des Marines et candidat du Parti vert américain, s'est violemment fait expulser par la sécurité du Congrès. Il s'est opposé à la guerre au Moyen-Orient, critiquant l'intervention américaine en Iran.