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Crash d'un F-35
Un avion de chasse s'écrase près d'une base militaire en Californie

Un avion de combat F-35 Bravo des Marines s'est écrasé vendredi matin près de la base aérienne MCAS Miramar à San Diego. Le pilote a survécu après s'être éjecté et a été transporté à l'hôpital.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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Un avion de combat F-35 des Marines s'est écrasé près de la base de Miramar à San Diego.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un avion de combat s'est écrasé vendredi matin près d'une base militaire de San Diego, dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités américaines. «Un incident aérien impliquant un F-35 Bravo du Corps des Marines s'est produit aux abords de la base aérienne MCAS Miramar», a expliqué à l'AFP un porte-parole de la base.

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«Le pilote s'est éjecté. Il a été secouru et est actuellement en route vers un établissement médical», a-t-il ajouté. Il n'a pas pu dire si le pilote était blessé, ou si le crash avait fait d'autres blessés, mais a assuré que l'armée américaine devrait préciser la situation très prochainement.

Les premières images sur les réseaux sociaux montrent une colonne de fumée s'échappant au-dessus de l'appareil en flammes, que les secouristes tentent d'éteindre avec des lances à eau. La base de Miramar est célèbre dans le monde entier car elle a abrité l'école formant les pilotes d'élite de la Marine américaine, qui a servi d'inspiration au film «Top Gun» avec Tom Cruise.

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