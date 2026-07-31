Un avion de combat s'est écrasé vendredi matin près d'une base militaire de San Diego, dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités américaines. «Un incident aérien impliquant un F-35 Bravo du Corps des Marines s'est produit aux abords de la base aérienne MCAS Miramar», a expliqué à l'AFP un porte-parole de la base.
«Le pilote s'est éjecté. Il a été secouru et est actuellement en route vers un établissement médical», a-t-il ajouté. Il n'a pas pu dire si le pilote était blessé, ou si le crash avait fait d'autres blessés, mais a assuré que l'armée américaine devrait préciser la situation très prochainement.
Les premières images sur les réseaux sociaux montrent une colonne de fumée s'échappant au-dessus de l'appareil en flammes, que les secouristes tentent d'éteindre avec des lances à eau. La base de Miramar est célèbre dans le monde entier car elle a abrité l'école formant les pilotes d'élite de la Marine américaine, qui a servi d'inspiration au film «Top Gun» avec Tom Cruise.