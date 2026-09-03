Un agent de l'immigration aux Etats-Unis, Christian Castro, a été inculpé au niveau fédéral pour avoir menti sur des tirs ayant blessé un immigré vénézuélien à Minneapolis en janvier 2023.

Un agent de l'ICE inculpé au niveau fédéral après des tirs

Un agent de l'ICE inculpé au niveau fédéral après des tirs

AFP Agence France-Presse

Un agent de la police fédérale de l'immigration américaine (ICE), suspendu pour des déclarations mensongères sur des tirs qui ont blessé un immigré vénézuélien à Minneapolis en janvier, a été inculpé par la justice fédérale, rapportent jeudi les médias américains.

Les autorités judiciaires de l'Etat du Minnesota (nord) ont déjà engagé en mai des poursuites contre cet agent, Christian Castro, pour agression et faux témoignage et émis un mandat d'arrêt national à son encontre. Mais le Texas (sud), où il réside, gouverné par les républicains, a jusqu'à présent refusé de le livrer à cet Etat dirigé par les démocrates.

Il a été détenu au Texas pendant 90 jours jusqu'à ce qu'un juge ordonne sa libération la semaine dernière. Christian Castro, 52 ans, est désormais inculpé au niveau fédéral de «déclarations mensongères», mais l'acte d'accusation, rare de la part de l'administration Trump envers un agent de l'immigration, n'a pas encore été rendu public, rapportent les médias américains, citant des sources proches du dossier.

Tirer pour protéger sa vie

Un procureur fédéral du Minnesota qui voulait l'inculper également de violations des droits fondamentaux, passibles de peines plus lourdes, s'est d'ailleurs heurté au refus du ministère de la Justice à Washington, révèle le média ProPublica, citant des courriels adressés à des avocats.

Le directeur de l'ICE, Todd Lyons, avait annoncé en février que Christian Castro et un autre agent étaient mis en «congé administratif jusqu'à la fin d'une enquête interne approfondie». Il leur est reproché d'avoir menti «sous serment» sur les conditions dans lesquelles ils avaient ouvert le feu lors de la poursuite d'un immigré vénézuélien présumé en situation irrégulière le 14 janvier.

Au moment des faits, le ministère de la Sécurité intérieure avait affirmé qu'un des agents avait été agressé «avec une pelle à neige et un manche de balai» par deux hommes et avait alors dû tirer «pour protéger sa vie», blessant un d'entre eux à la jambe.

Mais les images de vidéosurveillance ayant contredit la version des policiers, le parquet avait abandonné les poursuites visant deux immigrés vénézuéliens. L'incident s'était produit pendant l'opération «Metro Surge», d'arrestations massives d'immigrés, lancée par l'administration Trump à Minneapolis, principale ville du Minnesota.

Déclenchée fin décembre, l'opération, qui s'est soldée mi-février par l'arrestation de «4000 étrangers en situation irrégulière», selon le gouvernement fédéral, a été marquée par la mort de deux manifestants contre l'ICE, tués par des agents fédéraux.



