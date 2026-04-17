Donald Trump qualifie la guerre contre l’Iran de «petit détour», malgré une opinion publique majoritairement opposée à l’intervention et critique de son bilan économique.

Trump qualifie la guerre en Iran de «petit détour dans un charmant pays»

Trump qualifie la guerre en Iran de «petit détour dans un charmant pays»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a qualifié jeudi la guerre contre l'Iran de «petit détour» que les Etats-Unis ont dû effectuer malgré l'impopularité du conflit au sein de la population américaine. Lors d'un événement à Las Vegas où il est venu vanter sa mesure d'abrogation de l'imposition sur les pourboires, le président américain a défendu son bilan économique depuis le début de son second mandat, il y a plus d'un an.

«Nous explosons les compteurs, malgré notre petit détour par ce charmant pays qu'est l'Iran, mais on a dû le faire, parce qu'autrement des choses mauvaises auraient pu se produire, la chose vraiment mauvaise», a déclaré Donald Trump, en allusion au développement potentiel d'une arme nucléaire par l'Iran.

Les Américains en colère

Un sondage Ipsos mené du 10 au 12 avril auprès de plus de 1000 Américains montre que 51% des interrogés considèrent que l'opération militaire contre l'Iran n'en valait pas la peine au vu des coûts associés. Seuls 24% ont répondu le contraire.

Et un sondage de l'université Quinnipiac publié mercredi montre que 65% des électeurs rendent Donald Trump responsable de la hausse récente des prix de l'essence. Dans le même sondage, 36% des électeurs interrogés disent approuver la manière dont Donald Trump gère la situation avec l'Iran, tandis que 58% ont exprimé leur désapprobation.