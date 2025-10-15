DE
Plus haute distinction civile
Donald Trump décore l'influenceur Charlie Kirk à titre posthume

Donald Trump a remis la plus haute distinction civile américaine à la veuve de Charlie Kirk, tué lors d'une réunion publique. Le président a salué le rôle de ce chrétien nationaliste dans la mobilisation des jeunes pour sa campagne présidentielle.
Le président américain Donald Trump a remis la décoration à la veuve de l'activiste assassiné, Erika Kirk.
Photo: Alex Wroblewski / POOL
Le président américain Donald Trump a décoré mardi à titre posthume l'influenceur conservateur Charlie Kirk de la plus haute distinction civile américaine, la médaille présidentielle de la liberté. L'homme avait été assassiné en septembre lors d'une réunion publique.

Le président américain a jugé que Kirk, tué par balle à l'âge de 31 ans, était un «martyr de la vérité et de la liberté», comparable, selon lui, à Socrate, Saint Pierre, Abraham Lincoln et Martin Luther King. Il a rappelé le rôle très actif joué par ce chrétien nationaliste pour mobiliser les jeunes en sa faveur lors de la dernière campagne présidentielle.

«Idéologie du diable»

Pendant une cérémonie dans les jardins de la Maison Blanche, le milliardaire républicain de 79 ans s'en est aussi pris à sa cible désormais récurrente, à savoir l'extrême gauche, qui, selon lui, suit «l'idéologie du diable». «Nous voyons des légions d'extrémistes de gauche recourir à des actes de violence», a affirmé Donald Trump, qui a déployé l'armée dans plusieurs villes tenues par l'opposition démocrate contre l'avis des élus locaux.

Le président américain assure que la violence politique aux Etats-Unis ne vient que de la gauche et ne mentionne jamais les attaques contre des personnalités démocrates. La veuve de l'activiste assassiné a reçu la décoration en son nom, avant de prononcer un discours pendant lequel elle s'est plusieurs fois interrompue pour contenir son émotion.

«Sa mission n'est pas morte»

«A tous ceux qui regardent. Ceci n'est pas une cérémonie. C'est un ordre de marche», a dit Erika Kirk, qui a repris les fonctions de son défunt mari à la tête de l'organisation de jeunesse de droite radicale Turning Point USA. «Sa mission n'est pas morte avec lui», a-t-elle encore déclaré.

La veuve de Charlie Kirk a aussi dit que si son mari avait vécu, «il se serait probablement présenté» à l'élection présidentielle. Le meurtrier présumé de l'influenceur pro-Trump, Tyler Robinson, 22 ans, risque la peine de mort. Sa prochaine comparution devant la justice est attendue le 30 octobre.

