DE
FR

«Effacement civilisationnel»
L'Europe appelée à faire preuve de «courage» face aux Etats-Unis

Le Conseil de l'Europe appelle les dirigeants à défendre fermement les droits humains face aux critiques américaines. Il rejette l’idée d’un déclin européen et accuse Washington de soutenir des forces affaiblissant la démocratie.
Publié: il y a 40 minutes
«Les droits de l'homme sont le plus grand atout stratégique de l'Europe», affirme le juriste irlandais Michael O'Flaherty.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les dirigeants européens doivent faire montre de courage pour défendre leurs valeurs face aux Etats-Unis, qui jugent le vieux continent menacé «d'effacement civilisationnel», plaide jeudi le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Sous le titre «Réfutez les critiques: les droits de l'homme sont le plus grand atout stratégique de l'Europe», le commissaire Michael O'Flaherty récuse la stratégie de sécurité nationale publiée au début du mois par l'administration du président Donald Trump.

«Je rejette l'analyse américaine, écrit le juriste irlandais dans une déclaration transmise à l'AFP. Même si nous avons des lacunes dans sa mise en oeuvre, le modèle civilisationnel européen, solidement ancré dans les droits de l'homme, est une source de fierté. Des alliés de longue date cherchent désormais à nous affaiblir. La récente stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis dresse un tableau sombre (...) et soutient ouvertement les partis d'extrême droite qui érodent la cohésion sociale, la démocratie et l'Etat de droit.»

Face à ce travail de sape, «les dirigeants européens doivent défendre nos valeurs», écrit le commissaire. «Si nous n'avons pas le courage de réaffirmer nos valeurs, nous abandonnons le débat. Le déclin civilisationnel prédit par nos détracteurs ne viendra pas du fait que nous restons fidèles à nos valeurs et à nos principes, mais du fait que nous les abandonnons», avertit-il.

La stratégie de sécurité nationale américaine a suscité des critiques de plusieurs pays européens. Le chancelier allemand Friedrich Merz en a jugé certaines parties «inacceptables». Dans ce texte, l'administration américaine estime que le déclin économique de l'Europe «est éclipsé par la perspective réelle et plus sombre d'un effacement civilisationnel». Le Conseil de l'Europe, qui compte 46 pays membres, est depuis 1949 la vigie de la démocratie et des droits de l'homme sur le continent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus