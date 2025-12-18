Les mineurs transgenres privés de traitements de transition aux Etats-Unis
La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi une proposition de loi contre les «mutilations corporelles» de mineurs. Elle bannit ainsi les traitements de transition pour les mineurs transgenres, un texte décrié par les associations de défense des droits LGBT+.
Le texte, porté par l'élue de droite radicale Marjorie Taylor Greene, a été approuvé avec 216 voix pour et 211 contre, et se dirige à présent vers le Sénat. «Cette proposition de loi importante (...) mettra fin aux mutilations génitales et à la castration chimique d'enfants», a déclaré Marjorie Taylor Greene mercredi depuis l'hémicycle de la Chambre des représentants.
Son texte liste une série d'opérations interdites si elles sont «effectuées dans le but de changer le corps (d'un mineur) afin de le faire correspondre à un sexe qui diffère de leur sexe biologique». Les contrevenants, «toute personne qui effectue ou tente d'effectuer» de tels actes sur des mineurs ou qui transporte un mineur à cet effet, risqueraient jusqu'à 10 ans de prison.
Ce texte est «un reflet direct du décret du président Trump et des promesses de campagne de chaque républicain en 2024», a ajouté Marjorie Taylor Greene. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump est revenu sur une série d'acquis obtenus par les personnes transgenres.
Source: AFP
Le Congrès américain approuve la levée définitive des sanctions contre la Syrie
Le Congrès américain a approuvé mercredi la levée définitive des sanctions imposées par les Etats-Unis contre la Syrie du temps de Bachar al-Assad, devant permettre le retour d'investissements dans ce pays ravagé par des années de guerre civile. L'abrogation d'une loi dite «Caesar», adoptée en 2019 lors du premier mandat de Donald Trump et qui imposait ces sanctions, figure en effet dans le texte sur la stratégie de défense (NDAA), que le Sénat américain a approuvé mercredi par 77 voix pour et 20 contre.
La Chambre des représentants s'était déjà prononcée la semaine dernière et le texte attend désormais d'être promulgué par le président américain. Le gouvernement américain a indiqué être favorable à l'abrogation de cette loi Caesar. Son application avait déjà été suspendue par deux fois pour six mois après l'annonce du président Trump en mai levant les sanctions contre la Syrie dans le cadre de la normalisation des relations entre ce pays et les Etats-Unis.
Le chef de la diplomatie syrienne, Assaad al-Chaibani, a salué sur Telegram le vote du Sénat comme «ouvrant de nouveaux horizons pour la coopération et le partenariat entre notre pays et le reste du monde». La loi Caesar adoptée en 2019 imposait des sanctions américaines drastiques contre le gouvernement de Bachar al-Assad, bannissant le pays du système bancaire international et des transactions financières en dollars.
Source: AFP
Trump annonce un blocus américain au Venezuela sur les «pétroliers sous sanctions»
Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis mettaient en place un blocus au Venezuela contre «les pétroliers sous sanctions», une nouvelle escalade dans la crise entre les deux pays. «Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela», a écrit le président américain.
Le pétrole constitue la principale source de revenus de Caracas. Soumis à un embargo depuis 2019, le pays écoule sa production pétrolière sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de la Chine.
Le régime du président Nicolás Maduro utilise le pétrole pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements», a justifié Donald Trump. L'administration américaine accuse Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément catégoriquement, affirmant que Washington cherche à le renverser pour s'emparer du pétrole de son pays.
Les Etats-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, et bombardé des embarcations suspectées de narcotrafic en provenance du Venezuela. «Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud», a ainsi affirmé le milliardaire républicain, qui a assuré que le déploiement américain ne ferait «que s'agrandir». «Le choc qu'ils subiront sera sans précédent», a-t-il encore menacé.
De son côté, le gouvernement du Venezuela a qualifié mercredi d'«irrationnel» et de «menace grotesque» l'annonce par le président américain Donald Trump d'un blocus contre les pétroliers sous sanctions entrant et sortant dans le pays. «Il tente d'imposer de manière absolument irrationnelle un prétendu blocus naval militaire au Venezuela dans le but de voler les richesses qui appartiennent à notre patrie», a écrit le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.
Source: AFP
Trump impose des restrictions d'entrée à sept autres pays et aux Palestiniens
Donald Trump a étendu mardi les interdictions d'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays, dont la Syrie, ainsi qu'aux Palestiniens. Le président américain a signé une proclamation «restreignant et limitant davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des Etats-Unis», a indiqué la Maison Blanche.
Les nouveaux pays concernés par cette mesure sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud et la Syrie, tandis que le Laos et la Sierra Leone passent de restrictions partielles à totales. Les Palestiniens disposant de documents de voyage émis par l'Autorité palestinienne sont également visés.
L'administration Trump avait déjà imposé des restrictions totales visant les ressortissants de 12 autres pays, dont l'Afghanistan, la Birmanie, ou la Libye. Au total, 39 nations se sont vues imposer des restrictions complètes ou partielles par les Etats-Unis. S'agissant de la Syrie, la mesure intervient quelques jours après une attaque meurtrière contre des soldats américains dans le centre de ce pays.
L'administration Trump dit avoir identifié des pays où les vérifications sont «tellement insuffisantes qu'elles justifiaient une suspension totale ou partielle de l'admission des ressortissants de ces pays». La proclamation prévoit cependant des exceptions pour les résidents permanents légaux, les titulaires de visas existants, certaines catégories de visas comme les athlètes et les diplomates, et les personnes dont «l'entrée sert les intérêts nationaux des Etats-Unis».
Source: AFP
Trump voudrait que Jimmy Lai soit libéré
Donald Trump a déclaré lundi qu'il souhaitait que son homologue chinois Xi Jinping libère Jimmy Lai, disant se sentir «vraiment mal» à propos de l'ex-magnat des médias prodémocratie de Hong Kong, qui a été reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale.
«J'ai parlé au président (chinois) Xi et je lui ai demandé d'envisager sa libération. Il ne se porte pas bien. C'est un homme âgé et il ne se porte pas bien. J'ai donc fait cette demande», a dit le président américain dans le Bureau ovale, sans préciser quand exactement il avait parlé de Jimmy Lai avec son homologue chinois.
Dans la foulée des déclarations du président américain, le chef de la diplomatie Marco Rubio a dit «exhorter les autorités à mettre fin à cette épreuve dès que possible et à libérer M. Lai pour des raisons humanitaires». Marco Rubio a relevé que sa santé se détériorait «après avoir passé 1800 jours en prison», selon un communiqué.
Jimmy Lai a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de sédition, et de deux chefs d'accusation de collusion avec l'étranger. Ces deux derniers chefs se basent sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui ont secoué Hong Kong en 2019.
Source: AFP
Trump devrait porter plainte contre la BBC ce mardi
Donald Trump, qui accuse la BBC d'avoir réalisé un montage vidéo trompeur de lui, a porté plainte lundi contre le groupe audiovisuel public britannique, et réclame 10 milliards de dollars, notamment pour diffamation, selon un document judiciaire.
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral à Miami par le président américain et consultée par l'AFP, demande «des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars» pour chacun des deux chefs d'accusation: diffamation et violation d'une loi de Floride sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales.
«Ils ont littéralement mis des mots dans ma bouche», s'est plaint le milliardaire de 79 ans lundi, devant la presse. Il y a quelques semaines, le président américain avait affirmé qu'il réclamerait «entre un et cinq milliards de dollars» à la BBC.
Le groupe audiovisuel britannique, dont l'audience et la réputation dépassent les frontières du Royaume-Uni, est dans la tourmente depuis des révélations sur son magazine phare d'information «Panorama». Ce dernier a diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021 montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington.
Source: AFP
La Maison Blanche durcit ses attaques contre CNN
La Maison Blanche a durci jeudi ses attaques contre la chaîne CNN, qui se trouve au coeur d'une bataille financière dans laquelle Donald Trump est impliqué sur le plan politique et familial. «CNN = Chicken News Network» a écrit sur X le directeur de la communication de la Maison Blanche Steven Cheung, «chicken» signifiant ici «trouillarde».
Il lui reproche de ne pas accueillir en plateau l'influent conseiller Stephen Miller. Le vice-président JD Vance a partagé cette publication, en écrivant: «Si CNN veut être une vraie chaîne d'informations elle doit faire de la place aux voix importantes du gouvernement.»
Mercredi, le président américain lui-même avait interpellé une autre journaliste de la chaîne sur le même ton: «Vous savez que vous travaillez pour les démocrates, n'est-ce pas? Vous êtes au fond une branche du Parti démocrate.» Donald Trump a par ailleurs réclamé que CNN change de propriétaire dans le cadre de la vente de sa maison-mère, Warner Bros Discovery.
Source: AFP
L'Indiana résiste à Trump et refuse de redessiner sa carte électorale
Les élus républicains de l'Indiana ont largement rejeté jeudi le redécoupage de la carte électorale de cet Etat conservateur du nord des Etats-Unis, résistant ainsi aux requêtes insistantes de Donald Trump qui souhaitait éliminer deux sièges démocrates au Congrès.
Le président américain mène depuis plusieurs semaines une véritable campagne publique en direction des élus locaux de plusieurs Etats pour les inciter à redessiner leurs circonscriptions de manière à favoriser les républicains.
Le parti présidentiel dispose actuellement d'une maigre majorité de cinq sièges à la Chambre des représentants à Washington et pourrait bien en perdre le contrôle lors des législatives de mi-mandat en novembre 2026.
Source: AFP
Trump veut que CNN change de mains avec la vente de Warner Bros
Le président américain Donald Trump a dit mercredi qu'il voulait s'assurer que la chaîne télévisée CNN, qu'il accuse depuis longtemps de servir ses opposants démocrates et d'être un «ennemi du peuple», change de propriétaire dans le cadre de la vente de sa maison mère, Warner Bros Discovery.
Le groupe américain de médias et de divertissement, qui détient CNN, fait l'objet d'une bataille d'enchères entre son concurrent Paramount Skydance et le géant du streaming Netflix.
Dirigé par David Ellison, le fils du milliardaire proche de Donald Trump, Larry Ellison, Paramount Skydance propose de racheter l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris CNN. Dans le cadre de l'offre de Netflix, CNN serait en revanche logée, avant le rachat, dans une entité distincte qui serait cotée en bourse.
Source: AFP
Trump dit qu'il s'entretiendra jeudi avec les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge
Donald Trump devrait s'entretenir jeudi avec les dirigeants de la Thaïlande et du Cambodge pour leur demander un arrêt des affrontements entre ces deux pays frontaliers, qui ont fait au moins 15 morts depuis le début de la semaine, a-t-il annoncé mercredi.
Des affrontements meurtriers ont lieu depuis le début de la semaine à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, nouveau chapitre d'un différend de longue date entre ces deux voisins d'Asie du Sud-est qui se disputent des morceaux de territoire autour de plusieurs temples anciens.
«J'ai trouvé qu'ils étaient deux grands dirigeants, deux personnes géniales, et j'ai déjà réglé ça une fois», a déclaré Donald Trump mercredi. «Je pense que je peux les amener à arrêter de se battre», a ajouté le président américain, qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits à travers le monde et n'a jamais fait mystère de son envie de recevoir un jour le prix Nobel de la paix.
Source: AFP
Les Etats-Unis imposent des droits de douane au Nicaragua pour «violation des droits humains»
Le gouvernement américain a annoncé mercredi de nouveaux droits de douane sur certains produits venus du Nicaragua à partir de 2027, en raison selon lui de violations des droits du travail et des droits humains qui créent une «concurrence déloyale».
Depuis le début en janvier de son second mandat, le président Donald Trump a fait des droits de douane l'une des chevilles ouvrières de sa politique économique comme de ses relations diplomatiques, les imposant tant à des adversaires qu'à des proches partenaires.
Les nouvelles taxes imposées au Nicaragua seront introduites progressivement sur deux ans, à hauteur de 10% à partir de janvier 2027, puis de 15% au début de l'année suivante, a déclaré le bureau du représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR).
Source: AFP