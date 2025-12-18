Les mineurs transgenres privés de traitements de transition aux Etats-Unis

La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi une proposition de loi contre les «mutilations corporelles» de mineurs. Elle bannit ainsi les traitements de transition pour les mineurs transgenres, un texte décrié par les associations de défense des droits LGBT+.

Le texte, porté par l'élue de droite radicale Marjorie Taylor Greene, a été approuvé avec 216 voix pour et 211 contre, et se dirige à présent vers le Sénat. «Cette proposition de loi importante (...) mettra fin aux mutilations génitales et à la castration chimique d'enfants», a déclaré Marjorie Taylor Greene mercredi depuis l'hémicycle de la Chambre des représentants.

Son texte liste une série d'opérations interdites si elles sont «effectuées dans le but de changer le corps (d'un mineur) afin de le faire correspondre à un sexe qui diffère de leur sexe biologique». Les contrevenants, «toute personne qui effectue ou tente d'effectuer» de tels actes sur des mineurs ou qui transporte un mineur à cet effet, risqueraient jusqu'à 10 ans de prison.

Ce texte est «un reflet direct du décret du président Trump et des promesses de campagne de chaque républicain en 2024», a ajouté Marjorie Taylor Greene. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump est revenu sur une série d'acquis obtenus par les personnes transgenres.

Source: AFP