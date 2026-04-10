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Combat en cage
Les fils Biden et Trump pourraient s’affronter sur un ring

Hunter Biden se dit prêt à affronter Eric Trump et Donald Trump Jr. dans un combat en cage. Une proposition inattendue qui illustre les tensions persistantes entre les deux familles politiques américaines.
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Hunter Biden s'est dit prêt à un combat contre Eric et Don Jr. Trump.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Dans une atmosphère politique déjà acrimonieuse, voilà que les fils de présidents américains pourraient s'affronter lors d'un duel: Hunter Biden, fils de l'ancien président démocrate, s'est dit ouvert à combattre les deux fils de Donald Trump. Le fils de Joe Biden, âgé de 56 ans, s'est dit jeudi «totalement partant» pour un «combat en cage» – a priori de MMA – avec Eric Trump et Donald Trump Jr., ce qui déplacerait la longue hostilité entre les deux familles politiques jusqu'au ring.

Un influenceur américain marqué à gauche, Andrew Callaghan, «essaye d'organiser un combat en cage, moi contre Eric et Don Jr., et je lui ai dit, 'je suis complètement motivé' s'il parvient à organiser ça», a déclaré Hunter Biden dans une vidéo publiée par le réseau d'Andrew Callaghan, Channel 5. Aucun détail n'a été donné, et aucun des deux fils de Donald Trump, plus jeunes que Hunter, n'ont réagi.

Pas une idée nouvelle

Joe Biden a remporté l'élection présidentielle de 2020 face à Donald Trump, qui n'a jamais cessé ses attaques virulentes, personnelles, contre le démocrate. Le milliardaire républicain avait fait d'Hunter Biden, au passé semé d'addictions et d'affaires douteuses, une cible privilégiée.

Un hypothétique combat entre les fils des présidents rappelle la promesse, finalement avortée en 2023, d'un combat similaire entre les deux grands patrons de la tech américaine, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Donald Trump, lui-même un fan d'arts martiaux mixtes (MMA), organise un combat le 14 juin, jour de son anniversaire, à la Maison Blanche.



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