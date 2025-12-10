Les démocrates remportent la mairie de Miami, une première depuis 28 ans
Les démocrates ont remporté mardi la mairie de Miami, une première depuis 28 ans dans la capitale financière de la Floride, Etat qui a majoritairement voté Trump aux trois derniers scrutins présidentiels.
Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. Gonzalez soutenu par Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.
Cette victoire dans un Etat où le président républicain passe la plupart de ses week-ends – dans sa résidence de Mar-a-Lago – vient prolonger une série de succès démocrates. Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections des gouverneurs en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.
Source: AFP
Trump assure aux Américains mécontents que les prix baissent «énormément»
Pendant un meeting censé raviver l'élan de sa campagne présidentielle Donald Trump a assuré mardi que les prix baissaient «énormément» grâce à lui, même si l'inflation a accéléré aux Etats-Unis selon les dernières statistiques publiées, remontant à septembre.
Le président, pendant un meeting en Pennsylvanie destiné à convaincre des Américains mécontents que sa politique économique fonctionne, a accusé l'opposition démocrate de promouvoir une «supercherie» lorsqu'elle dénonce le coût de la vie toujours élevé.
«Les prix baissent de manière assez substantielle. Il faut toujours qu'ils (ndlr: les démocrates) trouvent une supercherie. (Leur) nouveau mot est 'coût de la vie'», a critiqué le dirigeant républicain. «Les démocrates qui parlent de 'coût de la vie' c'est comme si Bonnie et Clyde parlaient d'ordre public», a-t-il ironisé.
Source: AFP
La Cour suprême prête à offrir un pouvoir inédit à Trump
La Cour suprême américaine s'est montrée lundi encline à donner raison à l'administration Trump qui revendique le droit de limoger à sa guise les responsables d'agences fédérales indépendantes, avec pour enjeu une nouvelle extension du pouvoir exécutif.
Donald Trump, qui s'est rendu célèbre par sa formule devenue culte «You're fired» («Vous êtes virés !») dans une émission de téléréalité, a limogé les responsables de nombreux organismes indépendants depuis son retour au pouvoir en janvier.
Les six juges conservateurs de la Cour suprême – sur neuf au total – ont autorisé la plupart de ces révocations, même lorsque le gouvernement s'est affranchi de l'obligation légale de les motiver par une faute ou une défaillance.
Tel a été le cas pour le limogeage en mars de Rebecca Slaughter, une démocrate qui occupait un des cinq postes de commissaire de l'Autorité américaine de la concurrence (FTC), une agence bipartisane.
Source: AFP
Des agents du FBI disent avoir été limogés pour avoir mis un genou à terre lors des manifestations pour George Floyd
Douze agents du FBI affirment dans une plainte déposée lundi avoir été licenciés de manière expéditive pour avoir posé un genou à terre afin d'éviter une confrontation lors des manifestations de 2020 qui ont suivi la mort de l'Afro-Américain George Floyd.
Ces neuf femmes et trois hommes, dont les noms ne sont pas révélés, précisent dans leur plainte avoir reçu en septembre une lettre identique du directeur de la police fédérale (FBI), Kash Patel, leur annonçant leur limogeage immédiat en raison de leur «comportement non-professionnel et manque d'impartialité» dans l'exercice de leur mission.
Confrontés à une foule en partie hostile à Washington le 4 juin 2020, dans un contexte de tension extrême après la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis (nord), ils ont choisi de poser un genou à terre afin de «désamorcer» un risque de confrontation violente, selon le texte.
Cette «décision tactique» a permis d'éviter un affrontement et a été approuvée a posteriori par leur hiérarchie à l'époque, ajoutent-ils, accusant le gouvernement Trump de «vouloir réécrire l'histoire cinq ans plus tard». Ces faits ont eu lieu pendant le premier mandat du président américain.
Source: AFP
L'ex-avocate de Trump est poussée à la démission après sa nomination illégale
Une ancienne avocate personnelle de Donald Trump dont la nomination comme procureure fédérale a été invalidée par la justice américaine a annoncé lundi sa démission et été recasée au ministère de la Justice. Une cour d'appel avait confirmé il y a une semaine l'invalidation de la nomination d'Alina Habba comme procureure fédérale du New Jersey, près de New York.
«Je suis au regret d'accepter la démission d'Alina», a écrit lundi sur X la ministre de la Justice Pam Bondi, déplorant une décision «erronée» de la cour d'appel contre laquelle son ministère va exercer un recours.
Elle a ajouté que Alina Habba continuerait à travailler pour le ministère de la Justice en tant que «haute conseillère pour les procureurs», auprès d'elle. L'intéressée a expliqué sa démission sur X en disant que se conformer ainsi à la décision judiciaire ne constituait pas pour autant une «reddition».
Source: AFP
Trump menace le Mexique d'augmenter les droits de douane
Donald Trump a menacé lundi d'augmenter les droits de douane visant les produits mexicains si Mexico ne fournissait pas plus d'eau aux Etats-Unis, en vertu d'un traité de partage entre les deux pays.
«Le Mexique continue de violer notre traité global sur l'eau», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, exhortant le pays voisin à fournir près de 250 millions de mètres cubes aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année, ou une surtaxe additionnelle de 5% sera appliquée aux produits mexicains.
Source: AFP
Revers pour Trump: le grand jury refuse de poursuivre à nouveau Letitia James
Le parquet fédéral a tenté en vain jeudi d'obtenir une nouvelle inculpation de la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James, cible déclarée de la vindicte du président américain Donald Trump, rapportent plusieurs médias américains.
La justice avait annulé la semaine dernière deux inculpations téléguidées par Donald Trump, contre Letitia James et contre l'ex-directeur du FBI James Comey, considérant comme illégale la désignation par l'exécutif de la procureure qui avait engagé ces poursuites.
Un grand jury, commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête, a cette fois refusé jeudi de délivrer un nouvel acte d'accusation contre Letitia James présenté par d'autres représentants du parquet, rapportent plusieurs médias citant des sources proches du dossier, dont CNN.
Le ministère de la Justice pourrait essayer de nouveau d'obtenir une inculpation dans les prochains jours, selon les mêmes sources. Donald Trump a maintes fois exprimé pendant sa campagne électorale sa volonté de prendre sa revanche sur tous ceux qu'il considère comme des ennemis personnels.
Source: ATS
La Cour suprême valide la nouvelle carte électorale du Texas favorisant les républicains pour les élections de 2026
La Cour suprême américaine a autorisé jeudi le Texas à utiliser sa nouvelle carte électorale visant à assurer aux républicains de remporter plus de sièges lors des élections de mi-mandat en 2026, un succès pour Donald Trump.
Par six voix contre trois, celles des juges conservateurs contre celle des progressistes, la Cour a annulé une décision de première instance suspendant l'utilisation de cette carte au motif que le découpage semblait avoir été réalisé «sur des bases raciales», ce qui est illégal.
La majorité conservatrice de la Cour suprême a notamment reproché au tribunal de première instance de «s'être ingéré à tort» dans une campagne électorale «provoquant beaucoup de confusion». La juge Elena Kagan, au nom des trois progressistes, a exprimé son désaccord.
«La Cour annonce aujourd'hui que le Texas pourra conduire les élections de l'année prochaine avec une carte dont le tribunal de première instance a déterminé qu'elle violait nos instructions fréquemment répétées sur l'utilisation de critères raciaux dans le découpage électoral», déplore-t-elle.
Source: AFP
Trump recrute un nouvel architecte pour son énorme salle de bal
Donald Trump a recruté un nouvel architecte pour son énorme chantier de salle de bal à la Maison Blanche, selon un porte-parole, après que la presse a fait état de désaccords avec le président américain.
Ce dernier, ancien promoteur immobilier, bien décidé à laisser une marque indélébile sur la Maison Blanche, avait annoncé fin juillet la construction d'une salle de bal censée accueillir jusqu'à 1000 personnes pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.
«Alors que nous passons à la prochaine étape de développement, le gouvernement se réjouit d'annoncer que le très talentueux Shalom Baranes a rejoint l'équipe d'experts chargée de réaliser la vision du président Trump», a indiqué Davis Ingle dans une déclaration transmise à l'AFP.
Un haut responsable américain a assuré que l'architecte d'origine, James McCrery, allait continuer d'exercer un «rôle important de conseil. Ce n'est pas un remplacement mais plutôt un passage de relais.»
Source: AFP
L'administration Trump réduit la durée de permis de travail pour les immigrés
L'administration Trump a annoncé jeudi réduire la durée des permis de travail de nombreuses catégories d'immigrés, dans le cadre d'une série de restrictions décrétées à la suite de l'attentat mortel à Washington la semaine dernière, imputé à un ressortissant afghan.
«La réduction de la durée de validité maximale des permis de travail aboutira à des vérifications plus fréquentes des antécédents des étrangers qui demandent à travailler aux Etats-Unis», expliquent les services de citoyenneté et d'immigration (USCIS) dans un communiqué.
Cela leur permettra ainsi de s'assurer que ces travailleurs immigrés «ne menacent pas la sûreté publique ou ne font pas la promotion d'idéologies anti-américaines nocives», affirme Joseph Edlow, le directeur de cette agence relevant du ministère de la Sécurité intérieure, cité dans le texte.
«Après l'attentat contre des militaires de la Garde nationale dans notre capitale par un étranger accueilli dans ce pays par la précédente administration, il est devenu encore plus clair que l'USCIS doit fréquemment vérifier les antécédents des étrangers», poursuit-il.
En conséquence, la durée maximale des permis de travail est ramenée de cinq ans à 18 mois pour toute une série de catégories d'immigrés, dont les réfugiés et demandeurs d'asile et ceux ayant obtenu la suspension de leur obligation de quitter le territoire.
Source: AFP
Le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis va durer «longtemps», annonce Trump
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le gel des procédures d'asile aux Etats-Unis, annoncé après qu'un Afghan a tué une militaire et en a gravement blessé un second, va durer «longtemps».
«Je pense longtemps», a affirmé Donald Trump, interrogé sur combien de temps il prévoyait de geler les décisions sur l'octroi de l'asile, ajoutant qu'il n'avait «pas de limite de temps» en tête lorsqu'on lui a demandé des précisions.
Source: AFP