Les démocrates remportent la mairie de Miami, une première depuis 28 ans

Les démocrates ont remporté mardi la mairie de Miami, une première depuis 28 ans dans la capitale financière de la Floride, Etat qui a majoritairement voté Trump aux trois derniers scrutins présidentiels.

Eileen Higgins a remporté 60% des suffrages face au candidat républicain Emilio T. Gonzalez soutenu par Donald Trump, selon les projections de CNN et du quotidien Miami Herald. Elle devient la première femme à la tête de la ville.

Cette victoire dans un Etat où le président républicain passe la plupart de ses week-ends – dans sa résidence de Mar-a-Lago – vient prolonger une série de succès démocrates. Ceux-ci ont notamment remporté cet automne les élections des gouverneurs en Virginie et au New Jersey, ainsi que la mairie de New York.

