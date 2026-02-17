Lors d'une interview, Barack Obama a déclaré que les extraterrestres «existent». Face à l'agitation que ses propos ont provoquée sur la toile, l'ex-président américain a dû préciser sa position.

Les propos de Barack Obama sur les extraterrestres déclenchent le chaos sur la toile

Dimitri Faravel Journaliste Blick

«Barack Obama affirme que les extraterrestres existent!» Ces dernières heures, les déclarations de l'ancien président américain sur la vie dans l'univers ont fait le tour des médias internationaux.

D'après CNN, La polémique a commencé ce week-end à la sortie du podcast «No Lie» animé par le commentateur politique progressiste Brian Tyler Cohen. A la fin de l'interview, lors d'un questions-réponses abordant plusieurs sujets sérieux, comme la répression des manifestants par les forces de l'ICE au Minnesota, l'animateur lui a demandé: «Les extraterrestres existent-ils?»

«Ils existent, mais je ne les ai jamais vus, a immédiatement répondu Barack Obama. Et ils ne sont pas prisonniers de… comment ça s'appelle? La Zone 51! Il n'y a pas de base souterraine, à moins qu'une énorme conspiration ne l'ait dissimulée au président des Etats-Unis pendant des années...» Sans s'attarder là-dessus, l'intervieweur a enchaîné sur la question suivante.

Forcé de s'expliquer

La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Entre étonnement et enthousiasme, les réactions se sont multipliées. «Il vient vraiment de dire qu'ils existent? On dirait bien que 2026 sera l'année des révélations», s'exclame un internaute sur la plateforme Reddit. «Bush et Reagan n'étaient jamais allés aussi loin», ajoute un autre.

Face à l'ampleur du phénomène, l'ancien président américain est revenu sur ses propos dans un post Instagram publié ce lundi. «L'univers est si vaste qu'il est probable qu'il existe de la vie ailleurs. Cependant, les distances entre les systèmes solaires sont si grandes qu'il est peu probable que des extraterrestres nous aient rendus visite. Pendant ma présidence, je n'ai jamais vu la moindre preuve qu'ils aient pris contact avec nous. Vraiment!»

Il faut dire que le sujet reste sensible outre-Atlantique: aux Etats-Unis, la théorie selon laquelle le gouvernement cacherait des informations sur les OVNI et une potentielle rencontre avec les extraterrestres est encore tenace. Un sondage réalisé en 2019 par l'entreprise internationale YouGov révélait que 54% des Américains estiment que l’Etat en sait plus qu'il n'en dit à ce sujet. Ces spéculations sont étroitement liées à la Zone 51, l'installation ultra-secrète de l'US Air Force située dans le désert du Nevada.

Barack Obama avait d’ailleurs déjà évoqué ce large sujet en 2021 lors d'une interview pour CBS, mentionnant alors des images d'objets volants dont «nous ne connaissons pas la nature exacte». De quoi raviver une fois de plus la curiosité des amoureux de petits hommes verts.