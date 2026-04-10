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Accusé d'abus sur mineurs
Le pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa est mort à 68 ans

Le DJ américain et pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa, est décédé à l'âge de 68 ans. Il était accusé ces dernières années d'agressions sexuelles sur mineurs.
Publié: 02:40 heures
Afrika Bambaataa lors d'une conférence de presse à New York, le 28 février 2006.
Photo: AP
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AFP Agence France-Presse

Le DJ américain et pionnier du hip-hop Afrika Bambaataa, accusé ces dernières années d'agressions sexuelles sur mineurs, est mort à l'âge de 68 ans, a annoncé sa maison de disques historique Tommy Boy Records jeudi sur Instagram. «Afrika Bambaataa (...) est largement considéré comme un pionnier du hip-hop et de la musique électro. A l'annonce de son décès, nous pensons à ses contributions au genre et à la culture au sens large, qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui», peut-on lire en légende d'une photo en noir et blanc de l'artiste.

Le site d'actualités people TMZ, citant des sources anonymes, rapporte qu'Afrika Bambaataa (Lance Taylor de son vrai nom) est mort des suites d'un cancer dans la nuit de mercredi à jeudi en Pennsylvanie, aux Etats-unis. A l'origine du tube de 1982 «Planet Rock», il figure, aux côtés de DJ Kool Herc et de Grandmaster Flash, parmi les pères fondateurs du hip-hop, mouvement musical et culturel reposant sur quatre piliers: le DJing, le rap, le graffiti et le breakdance.

La naissance d'un genre

Né dans une cité du Bronx le 17 avril 1957, il avait co-fondé en 1973 (considérée comme l'année de la naissance du hip-hop à New York) la Zulu Nation, une organisation s'érigeant contre la violence des gangs et utilisant le hip-hop pour véhiculer des valeurs pacifiques, à travers notamment des «block parties» (fêtes de quartier) dans cet arrondissement de la mégapole américaine.

«Afrika Bambaataa a contribué à façonner l'identité naissante du hip-hop en tant que mouvement mondial fondé sur la paix, l'unité, l'amour et l'amusement. Sa vision a fait du Bronx le berceau d'une culture qui atteint aujourd'hui tous les coins du monde», écrivent sur Instagram plusieurs organisations, dont The Hip Hop Alliance, qui défend des travailleurs du secteur.

Celles-ci évoquent aussi un «héritage complexe», alors que l'artiste a été visé depuis 2016 par plusieurs accusations d'agressions sexuelles sur mineurs dans les années 1980 et 1990, qu'il a contestées, sans avoir été condamné au pénal. En 2025, une action civile intentée contre lui a été tranchée en sa défaveur après qu'il ne s'est pas présenté à l'audience.

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