Emportée par un cancer rare
La petite-fille de JFK, Tatiana Schlossberg, décède à 35 ans

La journaliste américaine Tatiana Schlossberg, petite-fille de JFK, est morte à 35 ans d'une leucémie myéloïde aiguë. Elle avait partagé son combat contre le cancer dans «The New Yorker» en novembre 2024.
Publié: il y a 37 minutes
Tatiana Schlossberg était la petite-fille de John F. Kennedy.
Photo: Steven Senne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La petite-fille de John Fitzgerald Kennedy, Tatiana Schlossberg, devenue journaliste spécialiste des questions environnementales, est décédée à 35 ans d'un cancer, a annoncé sa famille mardi. «Notre belle Tatiana s'est éteinte ce matin. Elle restera pour toujours dans nos coeurs», a écrit sa famille dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Tatiana Schlossberg, journaliste américaine pour le «New York Times», s'était ouverte fin novembre dans un texte publié dans le magazine «The New Yorker» sur le cancer rare du sang dont elle souffrait, une leucémie myéloïde aiguë diagnostiquée en mai 2024 juste après la naissance de son deuxième enfant.

«Pendant le dernier essai clinique, mon docteur m'a dit qu'il pourrait me garder en vie un an, peut-être. Ma première pensée a été que mes enfants, dont les visages sont gravés à jamais dans ma mémoire, ne se souviendraient pas de moi», écrivait la fille de l'ex-ambassadrice Caroline Kennedy et du designer et artiste Edwin Schlossberg.

Critique envers son cousin

La petite-fille de JFK, président des Etats-Unis de 1961 à son assassinat en 1963, se montrait particulièrement critique de son cousin, Robert Kennedy Jr, actuel ministre de la Santé de Donald Trump, entre bouleversement de la politique vaccinale américaine et sévères coupes budgétaires pour la recherche médicale.

«Depuis mon lit d'hôpital, j'ai vu, contre toute logique et tout bon sens, la nomination de 'Bobby' à ce poste être confirmée, bien qu'il n'ait jamais travaillé dans la médecine, la santé publique ou au gouvernement», cinglait-elle.

Mère de deux jeunes enfants, Tatiana Schlossberg était mariée à George Moran, médecin. Son frère Jack Schlossberg, âgé de 32 ans, a lui annoncé en novembre sa candidature aux élections de mi-mandat en 2026 dans une circonscription de la ville de New York, comme représentant démocrate.

