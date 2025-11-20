DE
FR

L'a-t-il finalement jetée?
La précieuse pendule Rolex offerte à Trump a soudainement disparu du Bureau ovale

Le cadeau prestigieux de Jean-Frédéric Dufour, patron de Rolex, au président américain a fait sensation à l’international et a vraisemblablement facilité l’accord douanier entre la Suisse et Trump. Pourtant, la petite horloge a été brusquement retirée du bureau ovale.
Publié: 11:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Partager
Écouter
1/5
Sur cette photo, on peut voir la pendule Rolex en or.
Photo: Instagram / @watchesofespioange
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

L'accord douanier conclu entre la Suisse et le président américain Donald Trump agite la Berne fédérale. Le tarif, actuellement fixé à 39%, devrait être rabaissé à 15%. Vendredi, le Conseil fédéral et le secrétaire américain au commerce, Jamieson Greer, ont annoncé la signature d’un protocole d’entente.

Le voyage du ministre de l'Economie Guy Parmelin et de la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda a marqué une percée dans ces négociations ardues. Mais un autre voyage de haute importance à Washington, passé plus discrètement, a probablement pesé tout autant: les chefs d'entreprise de quatre grands groupes suisses ont rencontré Trump dans le Bureau ovale.

Dans leurs bagages: une figurine en or gravée et une pendule de bureau exclusive de Rolex, qui n'est pas disponible à la vente normale. Sur une photo prise après la réunion, on peut voir la luxueuse horloge sur le bureau de Trump. Sa valeur est estimée entre 20'000 et 40'000 francs.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Disparue sans laisser de trace

Pendant plusieurs semaines, la pendule est restée chez Trump. Jusqu'à mardi dernier. Le président de la Fifa Gianni Infantino et Donald Trump donnaient alors des informations sur la prochaine Coupe du monde de football aux Etats-Unis dans le Bureau ovale. La conférence de presse a été retransmise en direct sur Youtube. Et si l'on regarde bien, on constate que l'horloge a été retirée du bureau du président américain.

A lire aussi
Comment Rolex est devenu un géant capable de calmer les caprices de Trump
La Suisse peut dire merci
Comment Rolex est devenu un géant capable de calmer les caprices de Trump
Comment la «diplomatie de la Rolex» a fait basculer Trump
Analyse
La Suisse bientôt épargnée?
Comment la «diplomatie de la Rolex» a fait basculer Trump

Que lui est-il arrivée? Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. L'aurait-il emportée lui-même? Ce ne serait pas la première fois que le président américain emporte quelque chose discrètement. Déjà après la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à New York cet été, des vidéos de Trump s'emparant d'une médaille de vainqueur et la mettant dans sa poche sont devenues virales.

La montre n'appartient pas au président

Trump peut bien faire ce qu'il veut de son cadeau après tout! En réalité, non. Car celui-ci était destiné à la Bibliothèque officielle de la Maison Blanche. Il en existe plusieurs dans le pays. Elles rassemblent des documents officiels, des dossiers et des artefacts de chaque présidence. Elles sont conçues comme des sortes de musées et sont en principe ouvertes au public.

Ces objets sont considérés depuis 1978 comme propriété publique des Etats-Unis. Les objets qui y sont conservés n'appartiennent donc pas au président lui-même.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus