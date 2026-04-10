Battue en 2024 par Donald Trump, Kamala Harris n’écarte pas un retour. L’ancienne vice-présidente a confié réfléchir à une candidature en 2028, entretenant le flou sur ses ambitions politiques.

Kamala Harris dit «réfléchir» à se présenter à la présidentielle en 2028

Kamala Harris dit «réfléchir» à se présenter à la présidentielle en 2028

AFP Agence France-Presse

L'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate malheureuse pour la Maison Blanche face à Donald Trump en 2024, a déclaré vendredi qu'elle réfléchissait à être à nouveau candidate à la présidentielle en 2028.

«Est-ce que vous allez vous présenter à nouveau en 2028?», lui a demandé le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, lors d'un forum de son organisation NAN, à New York. «Ecoutez, je pourrais. Je pourrais, j'y réfléchis», a répondu sur scène la démocrate, sous les applaudissements de l'assistance.

Nouvelle tentative

Première femme et première personne noire à atteindre la vice-présidence dans l'histoire des Etats-Unis, Kamala Harris entretient le flou sur son avenir politique depuis sa défaite en 2024. L'ex-sénatrice de Californie, aujourd'hui dépourvue de tout mandat d'élue, sillonne les Etats-Unis depuis l'an dernier pour parler de son livre «107 jours», la durée de sa campagne lancée en catastrophe après le retrait de Joe Biden le 21 juillet 2024. Kamala Harris y règle notamment ses comptes avec l'ancien président démocrate et son entourage.

Lorsqu'elle a déclaré il y quelques mois que sa tournée de promotion se poursuivrait en 2026, l'annonce a été interprétée par plusieurs commentateurs comme un prélude à une nouvelle tentative d'emporter la Maison Blanche.

Ocasio-Cortez dans la course?

Près de deux ans avant les premières primaires pour l'investiture démocrate, certaines figures commencent à se détacher à gauche. Parmi elles, l'actuel gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ne fait pas secret de ses ambitions présidentielles, de même que Pete Buttigieg, ancien ministre des Transports sous Biden et déjà candidat à l'investiture en 2020.

La députée new-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez, figure de la gauche américaine, pourrait aussi se mêler à la course, tout comme l'ex-astronaute et actuel sénateur de l'Arizona, Mark Kelly. Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, et JB Pritzker, gouverneur de l'Illinois, sont également cités dans les sondages parmi les démocrates ayant le plus de chances.