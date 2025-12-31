DE
FR

«The Wire», «BlacKkKlansman»...
L'acteur américain Isiah Whitlock Jr. est décédé

L'acteur Isiah Whitlock Jr., connu pour son interprétation marquante dans la série culte «The Wire», est mort à 71 ans, a confirmé son agent le 30 décembre 2025. Il était également collaborateur régulier de Spike Lee.
Publié: il y a 46 minutes
L'acteur américain Isiah Whitlock Jr., connu pour son rôle dans la série «The Wire», est décédé à l'âge de 71 ans.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'acteur américain Isiah Whitlock Jr., connu pour son incarnation d'un sénateur corrompu dans la série «The Wire», est décédé à l'âge de 71 ans, a annoncé mardi son agent sur Instagram. «C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon cher ami et client Isiah Whitlock Jr.», a expliqué le manager Brian Liebman, saluant «un acteur brillant et une personne encore plus remarquable».

Son rôle le plus mémorable reste celui de Clay Davis, un politique pourri qu'il jouait dans «The Wire», le chef-d'oeuvre diffusé sur HBO dans les années 2000, souvent considéré comme l'une des meilleures séries jamais tournées. Ses manoeuvres dans la ville de Baltimore reliaient l'argent sale du trafic de drogue aux hautes sphères du pouvoir.

Le personnage a marqué les esprits d'une génération de téléspectateurs avec son humour noir et une exclamation bien à lui, «sheeeeee-it», une prononciation allongée du mot «shit» - «merde» en anglais. Selon Variety, l'acteur était régulièrement arrêté dans la rue par des fans qui lui demandaient de répéter cette interjection.

Spike Lee, Martin Scorsese

Né dans l'Indiana, Isiah Whitlock Jr. a également fréquemment travaillé avec Spike Lee. Il apparaît dans plusieurs films du réalisateur afro-américain, dont «BlacKkKlansman», «Da 5 Bloods», «She Hate Me», et «Chi-Raq». Au cours d'une carrière qui a duré plus de trois décennies, l'acteur a notamment joué un petit rôle de médecin dans «Les Affranchis» de Martin Scorsese, et un second rôle dans «Il était une fois» de Disney.

Il a aussi prêté sa voix pour certains dessins animés Pixar, dont «Buzz l'éclair» et «Cars 3». Il est également apparu dans la série «Veep», satire sur la fonction de vice-présidente des Etats-Unis, où il incarnait le secrétaire américain à la Défense.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus