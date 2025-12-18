Ghislaine Maxwell demande à Manhattan l'annulation de sa condamnation et sa libération de prison. Elle affirme ne pas avoir eu un procès équitable et cite de nouvelles preuves de collusion judiciaire.

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, tente une fois de plus de sortir de prison

Ghislaine Maxwell, ex-compagne et complice de Jeffrey Epstein, a engagé mercredi devant un tribunal de Manhattan une nouvelle procédure pour faire annuler sa condamnation et obtenir sa libération de prison, selon des documents judiciaires. Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans pour exploitation sexuelle, soutient qu'elle «n'a pas bénéficié d'un procès équitable de la part de jurés indépendants» et à «l'esprit ouvert».

«Si le jury avait eu connaissance des nouvelles preuves de collusion entre les avocats de la plaignante et le gouvernement visant à dissimuler des éléments et des fautes du parquet, il ne m'aurait pas condamnée», écrit-elle dans la requête qu'elle a elle-même déposée, sans passer par un avocat. Les procédures de ce type constituent souvent l'ultime recours pour faire annuler une condamnation et sont régulièrement rejetées par les juges.

En octobre, la Cour suprême des Etats-Unis a déjà rejeté – sans donner de motif – le pourvoi de la Britannique de 63 ans contre sa condamnation pour exploitation sexuelle en 2022. La mort de Jeffrey Epstein, pendu dans sa cellule à New York en août 2019, avant son procès pour crimes sexuels, a alimenté des théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités de premier plan.

Une loi, adoptée par le Congrès américain et promulguée par le président Donald Trump après des mois de tactiques dilatoires, donne au ministère de la Justice jusqu'à vendredi pour publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier new-yorkais, sa complice et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires les concernant.