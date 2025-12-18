Donald Trump donne un discours à la nation à un moment clé

Donald Trump délivre en direct de la Maison Blanche un discours adressé aux citoyens des Etats-Unis. Trump prononce ce discours depuis le Salon diplomatique, un lieu inhabituel pour une allocution en prime time. Il entre directement dans le vif du sujet, parlant d'un ton sec. «Bonsoir, l'Amérique, dit-il. Il y a onze mois, j'ai hérité d'une situation catastrophique et je suis en train de la redresser.»

Le moment choisi pour le discours du président américain est important. Il intervient au cours d'une semaine où l'on en apprend davantage sur l'état de l'économie, après que la paralysie des services fédéraux a retardé la publication de données clés.

Il a notamment été révélé mardi 16 décembre que le taux de chômage avait légèrement augmenté pour atteindre 4,6 % en novembre, un niveau jamais vu depuis quatre ans aux Etats-Unis.

