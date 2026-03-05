DE
FR

Illégaux et contraires à la Constitution
Des Etats américains s'attaquent aux droits de douane de Trump

Une vingtaine d'Etats américains, dont New York et la Californie, contestent en justice les nouveaux droits de douane de 10% instaurés par Donald Trump, les jugeant illégaux et contraires à la Constitution.
Publié: 21:39 heures
New York, Californie et Pennsylvanie contestent les nouveaux tarifs douaniers de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une vingtaine d'Etats américains, parmi lesquels l'Etat de New York, la Californie ou la Pennsylvanie, ont annoncé jeudi déposer un recours contre les nouveaux droits de douane de 10% mis en place par Donald Trump afin de remplacer ceux retoqués par la Cour Suprême. Les Etats reprochent au président américain de se baser sur une loi de 1974 sans pour autant en respecter les conditions prévues par le texte, ce qui en rend la mise en place illégale selon eux.

«(Donald) Trump continue de mettre en place des politiques illégales et irresponsables en espérant que cela tienne mais ce sont les Américains qui en payent le prix quotidiennement», a dénoncé dans un communiqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. «Les droits de douane de Trump ont été rejetés par la Cour Suprême, il en inflige donc d'autres aux Californiens et à tous les Américains comme un gamin piquant sa crise», a-t-il ajouté.

La Cour suprême des Etats-Unis a infligé en février un revers spectaculaire à la politique économique phare de Donald Trump, en invalidant une vaste partie de ses droits de douane. Dans la foulée le président a instauré une nouvelle surtaxe douanière de 10%, valable 150 jours avant de nécessiter un vote du Congrès pour être pérennisée. Il a assuré qu'il la porterait à 15%.

Trump ignore la loi

Mais ces droits de douane ne sont possibles qu'en cas de grave déséquilibre de la balance des comptes courants, qui regroupe l'ensemble des mouvements financiers entre deux pays, soit les échanges commerciaux mais aussi les flux financiers ou les investissements croisés, notamment.

«Le président Trump ignore une fois de plus la loi et la Constitution pour augmenter les taxes sur les consommateurs et les petites entreprises», a jugé la procureure générale de New York, Letitia James. «Ces droits de douane ne vont qu'augmenter le coût de la vie et je compte bien faire respecter l'état de droit pour protéger les New-Yorkais», a-t-elle ajouté.

Ceux invalidés par la Cour suprême s'appuyaient sur un texte de 1977 (l'IEEPA) autorisant l'exécutif à agir dans le domaine économique sans aval préalable du Congrès en cas d'"urgence économique», laquelle n'a pas été démontrée selon les magistrats. L'impôt reste une prérogative du Congrès, ont-ils rappelé.


Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus