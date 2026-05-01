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Va-t-elle plaider coupable?
Britney Spears inculpée pour conduite sous emprise en Californie

La pop star Britney Spears est inculpée pour conduite sous influence en Californie, près de deux mois après son arrestation. Une audience est prévue lundi, avec possible procédure de plaider coupable.
Publié: 04:00 heures
La chanteuse américaine Britney Spears a été inculpée pour conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.
Photo: keystone-sda.ch

La chanteuse américaine Britney Spears a été inculpée jeudi pour conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, a annoncé le bureau du procureur du comté de Ventura, presque deux mois après l'arrestation de la pop star sur une route près de son domicile en Californie. La plainte déposée par le parquet ne précise pas quel type de drogue la chanteuse avait dans le sang.

Une audience est prévue lundi dans cette affaire, dans un tribunal du comté de Ventura, voisin de celui de Los Angeles. Mais Britney Spears «n'est pas tenue d'être présente» et pourrait simplement être représentée par un avocat car il s'agit d'une «infraction mineure», a précisé le parquet dans un communiqué.

Mise à l'épreuve

Agée de 44 ans, l'interprète de «...Baby One More Time» et «Oops!... I Did It Again» avait été interpellée dans la soirée du 4 mars, avant d'être brièvement placée en détention puis relâchée le matin suivant. Un de ses représentants avait alors qualifié l'épisode d'«incident malheureux et totalement inexcusable». Dans les semaines suivantes, la chanteuse avait entamé de son plein gré une cure de désintoxication.

Lors de l'audience à venir lundi, le bureau du procureur compte proposer une procédure de plaider coupable à la chanteuse, classique pour les affaires sans accident, impliquant un faible taux d'alcoolémie, et où les prévenus s'engagent dans une cure de désintoxication. Ce type d'accord implique en général une mise à l'épreuve, le suivi d'un cours sur la conduite en état d'ivresse et une amende, a ajouté le parquet. 

Descente aux enfers

Britney Spears, qui a régné sur la planète musique dans les années 2000, a eu une vie mouvementée, sur laquelle elle est revenue dans son autobiographie, «La Femme en moi», publié en octobre 2023. «J'aimais boire, mais je n'ai jamais perdu le contrôle», y écrit-elle, en reconnaissant aussi avoir pris de l'Adderall, un médicament prescrit pour le traitement de troubles de l'attention et qui appartient à la famille des amphétamines. Elle y revient sur son enfance pauvre passée dans l'ombre d'un père alcoolique, ses déboires amoureux avec Justin Timberlake, et le harcèlement des paparazzis.

Après sa descente aux enfers en 2007, la chanteuse avait été placée sous la tutelle de son père Jamie Spears, qui contrôlait son argent et sa vie privée, alors même qu'elle enchaînait les concerts à Las Vegas. Poussée par ses fans, rassemblés sous le slogan «Free Britney», la pop star a fini par se rebeller et la justice américaine a cassé cette tutelle en 2021.

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