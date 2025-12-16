DE
FR

Plus de 46’000 habitants sont menacés
Alerte maximale après la rupture d'une digue dans la banlieue de Seattle

Les autorités américaines ordonnent l’évacuation immédiate de zones au sud de Seattle après la rupture d’une digue sur la rivière Green, causée par de fortes pluies. Plus de 46’000 habitants sont menacés. La garde nationale est déployée.
Publié: il y a 23 minutes
De très fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours dans cette région du nord-ouest des Etats-Unis.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines appellent lundi à l'évacuation immédiate d'une zone de la banlieue de Seattle en raison de la rupture d'une digue provoquée par les très fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours dans cette région du nord-ouest des Etats-Unis. L'alerte pour inondation soudaine émise par les services météorologiques américains (NWS) concerne plus de 46'000 personnes du comté de King, dans la banlieue sud de Seattle.

Une digue sur la rivière Green a cédé près d'une zone industrielle et commerciale, selon le service d'urgence du comté. «Les conditions sont dangereuses et les itinéraires d'accès peuvent être bloqués à n'importe quel moment», écrit le NWS sur X, appelant les personnes présentes dans plusieurs zones des localités de Tukwila, Renton et Kent à «partir immédiatement».

La garde nationale de l'Etat de Washington, déjà mobilisée depuis plusieurs jours, a fait savoir qu'elle envoyait ses militaires sur place pour porter assistance. Plusieurs usines de l'avionneur américain Boeing sont situées à proximité. De très fortes pluies frappent depuis plusieurs jours cette région côtière du nord-ouest des Etats-Unis ainsi que du Canada voisin, provoquant plusieurs inondations et ordres d'évacuation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus