Les autorités américaines ordonnent l’évacuation immédiate de zones au sud de Seattle après la rupture d’une digue sur la rivière Green, causée par de fortes pluies. Plus de 46’000 habitants sont menacés. La garde nationale est déployée.

Alerte maximale après la rupture d'une digue dans la banlieue de Seattle

Alerte maximale après la rupture d'une digue dans la banlieue de Seattle

AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines appellent lundi à l'évacuation immédiate d'une zone de la banlieue de Seattle en raison de la rupture d'une digue provoquée par les très fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs jours dans cette région du nord-ouest des Etats-Unis. L'alerte pour inondation soudaine émise par les services météorologiques américains (NWS) concerne plus de 46'000 personnes du comté de King, dans la banlieue sud de Seattle.

Une digue sur la rivière Green a cédé près d'une zone industrielle et commerciale, selon le service d'urgence du comté. «Les conditions sont dangereuses et les itinéraires d'accès peuvent être bloqués à n'importe quel moment», écrit le NWS sur X, appelant les personnes présentes dans plusieurs zones des localités de Tukwila, Renton et Kent à «partir immédiatement».

La garde nationale de l'Etat de Washington, déjà mobilisée depuis plusieurs jours, a fait savoir qu'elle envoyait ses militaires sur place pour porter assistance. Plusieurs usines de l'avionneur américain Boeing sont situées à proximité. De très fortes pluies frappent depuis plusieurs jours cette région côtière du nord-ouest des Etats-Unis ainsi que du Canada voisin, provoquant plusieurs inondations et ordres d'évacuation.