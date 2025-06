L'Iran affirme avoir utilisé une nouvelle arme miracle contre Israël. Même les systèmes de défense aérienne les plus modernes ne seraient pas un obstacle pour le missile hypersonique Qassem Basir. Mais que se cache-t-il derrière cette menace? Explications.

1/5 Depuis vendredi, Israël bombarde l'Iran (Téhéran sur la photo). Les Iraniens ont donc repliqué. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Sandra Marschner

L’escalade entre Israël et l’Iran s’intensifie chaque jour un peu plus. Dans la nuit de lundi à mardi, l’Etat hébreu a de nouveau frappé des cibles militaires dans l’ouest de la République islamique. Mais Téhéran entend désormais modifier profondément la dynamique du conflit avec ce qu’il présente comme une arme miracle.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le missile iranien de moyenne portée Qassem Basir aurait, pour la première fois, atteint le territoire israélien, selon l’agence de presse iranienne Fars. Ce nouveau missile est une version améliorée de la série Haj-Qassem. Il porte le nom de Qassem Soleimani, le général des Gardiens de la révolution tué en 2020 par une frappe américaine.

Un missile conçu pour percer les défenses

Le magazine spécialisé «Army Recognition» cite des sources iraniennes selon lesquelles le missile aurait «plusieurs modifications améliorant sa précision, sa capacité à survivre aux défenses antimissiles et sa résistance aux contre-mesures électroniques». Le Qassem Basir pourrait ainsi déjouer des systèmes de défense avancés tels que le THAAD ou le Patriot, utilisés par les Etats-Unis et Israël, et représenter une menace stratégique pour ces deux pays.

D’après le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, la portée de cette arme serait comprise entre 1200 et 1400 kilomètres. Le missile a été officiellement présenté début mai. Le ministre a également souligné que le guidage et la manœuvrabilité ont été renforcés. Le missile serait en outre protégé contre les brouillages électroniques.

Hypersonique et prêt à l'emploi

Le Qassem Basir mesurerait environ onze mètres de long et pèserait près de sept tonnes. Sa vitesse maximale pourrait atteindre Mach 12, soit environ 14’800 km/h, notamment lors de sa rentrée dans l’atmosphère, ce qui le classe dans la catégorie des armes hypersoniques.

Grâce à son moteur à propergol solide à deux étages, le missile n’aurait pas besoin d’être ravitaillé avant lancement, a expliqué au «New York Times» l’expert israélien en aérospatiale Tal Inbar. Il pourrait ainsi être stocké sous terre durant des années, tout en restant prêt à être utilisé en quelques minutes.

D’après «The Economic Times», le Qassem Basir serait capable d’emporter jusqu’à 500 kilos d’explosifs. En outre, sa tête chercheuse électro-optique lui permettrait de localiser des cibles dans la phase finale du vol, sans recourir au GPS.

Israël en danger?

Si l’Iran a effectivement utilisé cette nouvelle arme, le bouclier antimissile multicouche d’Israël pourrait être mis à l’épreuve. Mais des incertitudes subsistent: l’utilisation du Qassem Basir contre Israël n’est pas encore formellement confirmée. L’armée israélienne dément et affirme que la manœuvrabilité des missiles iraniens n’a pas été améliorée.

Tal Inbar a toutefois précisé au «New York Times» que certaines images diffusées samedi par l’Iran montrent au moins un type de missile jamais encore utilisé contre Israël. Il s’agirait, selon lui, d’un modèle issu de la série Haj-Qassem.