La tragédie de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue atteint 234 victimes. Les experts pointent une surcharge du toit et une détérioration structurelle comme causes probables de ce drame, considéré comme la plus grande catastrophe du siècle en République dominicaine.

La nouvelle victime est une femme de 33 ans.

ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan de l'effondrement le 8 avril du toit de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue est passé samedi à 234 morts après un nouveau décès, ont annoncé les autorités sanitaires.

La nouvelle victime, une femme de 33 ans, est morte après 46 jours en soins intensifs pour de graves blessures à la colonne vertébrale notamment, a indiqué l'hôpital où elle était soignée.

La justice dominicaine a reçu 52 plaintes contre les gérants et propriétaires de la discothèque. Mais pour l'instant, personne n'est poursuivi pour cette catastrophe considérée comme la plus grande tragédie du siècle en République dominicaine, et qui a notamment coûté la vie à la star du merengue Rubby Perez, qui se produisait sur scène au moment de l'effondrement.

Selon les experts, les causes de l'accident sont une surcharge du toit par des équipements de climatisation trop lourds, et la détérioration progressive de la structure du bâtiment à cause de l'humidité accumulée et des vibrations causées de façon prolongée par la musique à plein volume et les danseurs, le tout aggravé par un défaut de supervision.