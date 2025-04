Le bilan de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue est monté à 231 morts, selon la ministre de l'intérieur de République dominicaine. Cette tragédie, survenue le 8 avril, est considérée comme la plus grande du siècle dans le pays.

Le toit de la discothèque Jet Set s'est effondré le 8 avril à 0h44. Photo: Orlando Barria

ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue le 8 avril s'est encore alourdi lundi pour atteindre 231 morts, a annoncé la ministre de l'intérieur Faride Raful. Les causes de la catastrophe ne sont pas encore connues.

«221 [...] ont été recensées sur place et 10 autres [...] ont été recensées dans les hôpitaux», a affirmé la ministre. Le service public de santé a indiqué que douze patients restent hospitalisés, dont trois dans un état critique.

La tragédie du siècle

Considérée comme la plus grande tragédie du siècle en République dominicaine, la catastrophe dépasse, en matière de bilan humain, l'incendie en 2005 d'une prison à Higuey, dans l'est du pays, qui avait coûté la vie à 136 détenus. Le toit de la discothèque s'est effondré le 8 avril à 0h44, heure locale alors que de 500 à 1000 personnes assistaient à un concert de la vedette du merengue Rubby Pérez, décédée lors de l'accident.

189 personnes ont été secourues. La présidence a annoncé la création d'une commission d'experts nationaux et internationaux pour déterminer les causes de l'accident. Les six jours de deuil décrétés par le président Luis Abinader ont pris fin dimanche.