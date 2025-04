Au moins 98 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, selon un nouveau bilan mardi des services de secours, précisant que la recherche de survivants se poursuivait.

L'intervention des secours se poursuit. Photo: DR

AFP Agence France-Presse

Au moins 98 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans l'effondrement dans la nuit de lundi à mardi du toit d'une discothèque à Saint-Domingue, selon le dernier bilan des services de secours mercredi vers 00h00 (6 heures en Suisse). Les médias locaux estiment qu'entre 500 et 1000 personnes étaient présentes au moment du drame au Jet Set, un établissement de la capitale dominicaine très prisé des noctambules.

Il y a «98 personnes décédées». Les «équipes de secours travaillent toujours», a déclaré aux médias Juan Manuel Mendez, le directeur du Centre des opérations d'urgence. Celui-ci avait précisé lors du précédent bilan qu'il y avait eu 155 transferts de blessés vers les hôpitaux.

Espoir de retrouver davantage de survivants

«Nous avons l'espoir de trouver beaucoup plus de personnes en vie», a affirmé aux médias Juan Manuel Mendez. «Tant qu'il y aura un espoir (...), nous allons continuer à travailler avec toutes les autorités en vue de récupérer ces personnes ou de les sauver», a-t-il poursuivi. «Nous récupérons les cadavres que nous rencontrons en chemin» mais «nous sommes concentrés sur les personnes que nous pouvons extraire vivantes parce qu'on les entend demander de l'aide», a ajouté Juan Manuel Mendez.

«Nous déplorons profondément la tragédie survenue à la discothèque Jet Set. Nous avons suivi le cas minute par minute depuis qu'il s'est produit. Tous les organismes de secours ont apporté l'assistance nécessaire et participent sans relâche aux efforts de sauvetage. Nos prières accompagnent les familles affectées», a réagi le président dominicain Luis Abinader sur X.

Décès d'un célèbre chanteur

La star du merengue Rubby Perez, auteur de nombreux tubes, fait partie des dizaines de dizaines de victimes qui sont mortes dans la nuit de lundi lors de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set de Saint Domingue où il se produisait, a confirmé son manager Enrique Paulino à l'AFP.

«C'est correct», a affirmé Enrique Paulino à propos de la mort de Roberto Antonio Perez Herrera, 69 ans, ajoutant: «Nous attendons que les enfants se mettent d'accord pour les funérailles.» Le bilan provisoire de la tragédie se monte à 79 morts et plus de 150 blessés.