DE
FR

Une espèce pourtant solitaire
Découverte d'une toile géante avec 111'000 araignées dans une grotte

Une découverte fascinante dans une grotte gréco-albanaise. Des scientifiques ont trouvé une toile d'araignée géante de plus de 100 m2, abritant environ 111'000 araignées, un phénomène rare pour ces espèces habituellement solitaires. Arachnophobes? Passez votre chemin.
Publié: il y a 42 minutes
Partager
Écouter
1/4
La toile d'araignée fait plus de 100m2.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques ont récemment découvert une toile d'araignée géante de plus de 100 m2 avec quelque 111'000 araignées dans une grotte à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, selon une étude publiée dans la revue Subterranean Biology.

Appelée la «Sulfur cave», exceptionnellement riche en soufre, la grotte est située dans les gorges de Vromoner, à la frontière entre l'Albanie et la Grèce. La toile d'araignée découverte couvre quelque 106 m2 et comprend «69'000 individus de tégénaires domestiques (Tegenaria domestica) et plus de 42'000 de Prinerigone vagans (Linyphiidae)».

Une espèce normalement solitaire

Des images, reçues mercredi par l'AFP, montrent des pans de cette immense toile, pendant sur la paroi comme un lourd rideau de velours noir, dans les profondeurs de cette grotte à la frontière gréco-albanaise, sous le regard fasciné d'un scientifique équipé comme un spéléologue. Dans la revue, les chercheurs évoquent «la découverte (...) d'un assemblage extraordinaire d'araignées coloniales» alors que ces deux espèces sont normalement solitaires.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Il s'agit du «premier cas documenté de formation de toile coloniale chez ces espèces», notent d'ailleurs les experts qui précisent que cette immense toile est formée «de nombreuses toiles individuelles en forme d'entonnoir, chacune étant stratégiquement placée à un endroit où les ressources trophiques (la nourriture disponible, ndlr) sont abondantes». «Certaines sections de la toile peuvent se détacher de la paroi sous leur propre poids», expliquent-ils.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus