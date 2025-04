Les plombiers laissent parfois leurs fesses apparaître devant leurs clients. Au Portugal, un magasin a trouvé une solution. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Vous avez l'image. Le plombier que vous avez mandaté pour quelques travaux chez vous se baisse sous l'évier pour dévisser la plomberie… Et son pantalon descend un poil trop bas, laissant apparaître sa raie des fesses. Généralement, la clientèle – comme l'ouvrier en question – s'en passerait bien.

Eh bien, une enseigne portugaise du magasin de bricolage Leroy Merlin vient de mettre en vente une solution: un caleçon taille haute. Lorsque le pantalon s'en va, ce vêtement spécial dévoile seulement une couche de tissu supplémentaire, qui ceinture le bas du ventre et sur laquelle est inscrite la marque française.

Viser la lune

Dans une vidéo humoristique publiée fin mars, la multinationale présente ses «Merl'undies» et fait un joli coup marketing. Un temps critiquée pour ses activités en Russie, Leroy Merlin fait cette fois le plein de commentaires positifs: «J'adore!!! Enfin, on n'a plus besoin de regarder les 'tirelires' des autres», rigole une utilisatrice portugaise sur YouTube. D'autres marques s'étaient déjà attaquées à ce que certains appellent le «sourire du plombier».

Ne stigmatisons pas les experts en sanitaires: il arrive de voir la lune du maçon, du carreleur, de l'électricien... et parfois même celle de votre collègue de bureau quand il attrape un document. Mais pas sûr que tout ce beau monde puisse se procurer un boxer. Le produit est proposé en édition limitée aux premiers clients, et seulement au Portugal – donc pas non plus dans les enseignes de France voisine. Et il ne coûte pas la peau du cul puisque pour le moment, il est gratuit.